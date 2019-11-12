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Fatma Şahin'in Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu

Gaziantep BB Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında yaşadıklarını anlatması, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
 12 Kasım 2019 20:06
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Fatma Şahin'in Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu

Renkli kişiliği ile de bilinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı programdaki komik anları güldürdü. R'leri söyleyemeyen Şahin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında yaşadığı anısını anlatması, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir televizyon kanalında Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü'ne konuk oldu. Eğlenceli anlar yaşayan Şahin, izleyenleri kahkahaya boğdu.

"RUMKALE DEDİM, BAKTIM YUMKALE YAZIYOR"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurucu bakanı olan Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı komik anısını da programda paylaştı. Okan Bayülgen'in, "r" harfini söyleyemediğini hatırlattığı Fatma Şahin, "R'leri hafif söylüyorum. Olan bu yapacak bir şey yok" diyerek hem güldü hem de güldürdü. Erdoğan ile ilgili hatırasını da anlatan Şahin, "2002 yılında milletvekili adayıyım. Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldi. Bana, Gaziantep'in meşhur yerlerini sordu. Rumkale dedim. Baktım Yumkale yazıyor. 'Efendim, Rize'nin 'r'si dedim' düzeltti. 'Başka neresi var' dedi. Yesemek dedim. 'Baktım bu sefer de Resemek yazıyor. 'efendim bu sefer gerçek 'r', diğer 28 harf sağlam' dedim" diye konuştu.


Fatma Şahin'in Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu

KOMİK ANLAR STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU

Programda, Fatma Şahin'in 25 Aralık koşusu için start vermeye hazırlandığı anda korumasının denemek amacıyla erken ateşlediği silah ile ilgili görüntüler de yayınlandı. Şahin'in o anlardaki zorlu ve komik anları stüdyodakileri kahkahalara boğdu. Görüntüleri izleyince kahkahalara boğulan Fatma Şahin, "25 Aralık koşusuna ben start verecektim. Yanımızdaki koruma, güvenlik arkadaşımız. Ben de neye baktığını anlamadım. Deneme yapıyormuş. Sema bunu niye yaptın diyorum. 'deneme yaptım' diyor. Gerçek silah olsaydı beni vurmuştu herhalde" dedi.

Memurlar.Net
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