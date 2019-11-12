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Şehit olmadan önce yazmış... 'Cennete pide yollar mısın?'

Suriye'de, 11 Ekim'de teröristlerin havanlı saldırısında ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin (22), saldırıdan 2 ay önce gittiği pideciye 'Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı bıraktığı notu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan not üzerine çok sayıda kişi, Akman'a ulaşıp, parasını ödeyerek, siparişini verdiği pidelerin şehit Meşeci adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyor.
 12 Kasım 2019 20:19
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Şehit olmadan önce yazmış... 'Cennete pide yollar mısın?'

Suriye'nin Azez kentindeki Melkiye askeri üs bölgesine, 11 Ekim'de teröristlerce düzenlenen havan saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü hastanede, 21 Ekim'de şehit oldu. Meşeci'nin, saldırıdan 2 ay önce memleketi Samsun'un Bafra ilesinde gittiği pideciye 'Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı notu bıraktığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan not üzerine çok sayıda kişi, Bahtiyar Akman'a ulaşıp, parasını ödeyerek, siparişini verdiği pidelerin şehit Meşeci adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyor. Şehidin cenazesinde ve mevlidinde pide dağıtan Bahtiyar Akman, almaya devam ettiği pide siparişlerini de ihtiyaç sahiplerine veriyor.

'PİDE DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Mutlu Can'ın babasının fırını olduğunu, bu sayede tanıştıklarını anlatan Bahtiyar Akman, "Sürekli buraya gelip pide yerdi. Vatani görevini yaparken de buraya gelmiş, pide yemiş. Gelen misafirlerimiz bize bazen not bırakıyorlar. Biz de onları buradaki bir masamızda saklıyoruz. O da bu notu yazıp bırakmış. Tabi şehit olduğu haberini duyduktan sonra bu notu aklıma geldi. Hemen koyduğum yerden elime aldım, çok duygulandım. Cenaze törenine katıldık, cenaze evine onun için pide yaptırdık, gönderdik. Yine mevlit programında pide yaptırdık, gönderdik. Ama bizim dışımızda birçok insan hatta bazıları ismini bile vermek istemedi, bize ulaştı. Şehidimiz için pide yaptırdılar. Biz de burada hayrına ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bu nottan insanlar çok etkilendi. İstanbul'dan bir ağabeyimiz telefonda benimle ağlayarak konuştu ve şehidimiz için pide yaptırıp, onun hayrına dağıtmak istediğini söyledi. Biz de şehidimiz için pide yapıp, hayrına dağıttık. Dağıtmaya da devam edeceğiz" dedi.

'HER OKUDUĞUMDA DUYGULANIYORUM'

Baba Mevlüt Meşeci'nin şehit oğlunun 2 silah arkadaşıyla birlikte pide salonuna geldiğini de söyleyen Akman, "Burada pide ikram ettik. Notu alıp okudular. Tabi çok duygulandık. Silah arkadaşından birisi şehidimizin kendisine verdiği bilekliğini bana verdi. Çok duygulandım. Şehidimizin hem notunu hem fotoğrafını ve bu bilekliğini çerçevelettim. İş yerimize astık. Tabi bizim için çok kıymetli bu not. Şehidimizin isteğini yerine getirmeye çalışacağız. Mutlu Can'ın bizi gördüğüne inanıyoruz. Çok üzgünüz ama şehidimiz için gururluyuz. Şehadet makamı herkese nasip olmaz onu da biliyoruz. Sanki önceden hissetmiş gibi bu notu bırakmış bize kardeşimiz. Ben her okuduğumda duygulanıyorum" diye konuştu.

DHA
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