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Çığlık atmaya başladı! İmdadına eczacı koştu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, annesiyle birlikte gittiği eczanede su şişesi kapağı yutan çocuk, eczacının müdahalesiyle kurtarıldı.
 12 Kasım 2019 20:24
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Çığlık atmaya başladı! İmdadına eczacı koştu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, annesiyle birlikte gittiği eczanede su şişesi kapağı yutan çocuk, eczacının müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. Doktorun yazdığı ilaçları almak için eczaneye giren kadının oğlu, su isteyip ağlamaya başladı. İsmi öğrenilemeyen kadın, bunun üzerine bebek arabasından çıkardığı su şişesini çocuğuna verdi. Ancak küçük çocuk, yanlışlıkla şişenin kapağını yuttu. Paniğe kapılan kadın, çığlık atmaya başladı. Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği Başkanı olan eczane sahibi İlhan Durgut, küçük çocuğa müdahalede bulundu. İlhan Durgut, kucağına aldığı çocuğun karnına baskı uygulayıp sırtına vurdu. Çocuğun boğazına kaçan kapak çıkarken, büyük şok yaşayan anne, ağlayan çocuğunu kucağına alarak sarıldı.

Yaşanan olay, eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
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