1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her yeri elden geçiriliyor... İşte tarihi garda son durum

İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa garında 2016 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında 2010 yılında yanan tarihi binanın çatısı aslına uygun olarak yenilendi. Temel, çevre, bodrum kat taşıyıcıları ve dış cephelerinde çalışmalar ise eş zamanlı olarak sürüyor. Tarihi gar 2012 yılından bu yana kapalı.
 12 Kasım 2019 20:34
Yazdır
Her yeri elden geçiriliyor... İşte tarihi garda son durum

Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısının hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün tarihi Garı'nın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

HER YERİ ELDEN GEÇİRİLİYOR

111 yıldır ayakta olan tarihi binada öncelikle koruyucu bir çatı ile kaplanarak koruma altına alınmıştı. Ardından tahta kazıklar üzerine inşa edilen demir konstrüksiyonlarla birbirine kenetlenmiş binanın, zaman içinde ne kadar zarar gördüğünün tespit edilmesi için jeoradarlarla görüntü alınmıştı. Hasarın tespitinin ardından yapılan planlamayla başlayan çalışmalarda temel, bodrum, kat taşıyıcıları ve dış cephe ile yangında hasar gören çatıdaki çalışmalar eş zamanlı olarak başlamıştı.

ÇATI TAMAM, SAAT ÇALIŞIYOR

Bu güne kadar yapılan çalışmalarda yangında büyük hasar gören çatı, aslına uygun olarak yenilendi. Çatının tamamlanmasıyla birlikte binanın dış cephesine ağırlık verildi. Bu bölümdeki çalışmalar şu anda dekoratif bir örtünün altında devam ediyor. Binanın girişindeki saat ise artık çalışıyor ve yıllar öncesinde olduğu gibi zamanı gösteriyor.

CEPHANELİK OLARAK KULLANILIRKEN HASAR GÖRMÜŞTÜ

Haydarpaşa Garı, 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edildi. Garın ön tarafına tren ile gelen ticari malzemelerin yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek üzere mendirek inşa edilmişti. Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1.Dünya savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerden yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1983 yılında binanın iki kulesinin de tamiratı yapılmıştı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarlasını sürerken, bin yıllık pitos buldu
12 Kasım 2019 19:31		 İstanbul için korkutan uyarı! Akşamları maskesiz çıkmayın
12 Kasım 2019 16:18
Hollywood yıldızlarının hayran kaldığı köy büyük ilgi görüyor
12 Kasım 2019 14:17		 Muhtarlık maaşını mahallesine hizmet için harcıyor
12 Kasım 2019 13:15
İstanbul'da barajların doluluk oranı alarm veriyor
11 Kasım 2019 23:49		 Kadın kaymakam yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
11 Kasım 2019 22:01
Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi
11 Kasım 2019 20:37		 Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor
11 Kasım 2019 19:43
En çok fidan sahiplenmede o il Türkiye 1.'si oldu
11 Kasım 2019 14:06		 Yer altındaki gizli Pamukkale: Kaklık Mağarası
10 Kasım 2019 20:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - İYİ Parti'li Tatlıoğlu, konuşmasını yarıda bıraktı21:18 - Bu kez Tuzla'da ortaya çıktı! Her zarfta 1000 lira21:13 - 'Bir şeytanın eline düştüm' deyip intihar etmişti... Flaş gelişme21:08 - AK Parti Kütahya İl Başkanlığına vekaleten atama21:03 - Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltı alındı20:58 - Yurt içi piyasalar cari işlemler verilerine odaklandı20:53 - İşsiz genç devlet desteğiyle iş yeri açıp ihracata başladı20:48 - Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte arttı20:43 - Cezaevini adeta 'fabrika'ya çevirdiler20:38 - Lise öğrencileri uygulama otelinde geleceğe hazırlanıyor
20:34 - Her yeri elden geçiriliyor... İşte tarihi garda son durum20:30 - Malatya Şeker Fabrikası'nda 25 yılın rekoru kırıldı20:24 - Çığlık atmaya başladı! İmdadına eczacı koştu20:19 - Şehit olmadan önce yazmış... 'Cennete pide yollar mısın?'20:14 - Mehmetçik, Rasulayn'da çocuklarla futbol oynadı20:10 - Ambulans çalan şüpheliye istenen ceza belli oldu20:06 - Fatma Şahin'in Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu20:00 - Türkiye'den Tel Abyad'a yol ve elektrik hizmeti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
Apple'ın açığını bulan liseliye Apple'dan ödül
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu
İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
'2020 bütçesi memurun idam fermanıdır'
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelecegenefes.com 1
n11.com'un boykot edilmesi 1
5'e razıydık 2
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 3
fatih'te 4 kardeşin intihar etmesi 5
meral akşener 2
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 1
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı 4
aile sigortası 2
SON İLANLAR
Tarım Kredi Trabzon Bölge Birliği 15 Personel Alacak
Tarım Kredi Samsun Bölge Birliği 28 Personel Alacak
Stajyer öğrenci alım duyurusu
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam