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Lise öğrencileri uygulama otelinde geleceğe hazırlanıyor

Yalova Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulama otelinde çalışan öğrenciler, hem mesleki beceri elde ediyor hem de lise sıralarında para kazanıyor.
 12 Kasım 2019 20:38
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Lise öğrencileri uygulama otelinde geleceğe hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından döner sermaye gelirleri kapsamında ilk 20 okul arasına girdiği için ödüllendirilen Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulama otelinde gösterdiği performansla yıllık 3 milyon 200 bin lira gelir elde etti. Konuklarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren otel, tercih edilen bir konaklama tesisine dönüştü. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden misafir ağırlayan otelde görev alan öğrenciler de hem deneyim hem de para kazanıyor. Öğrencilerin aylık 800 ila bin lira para kazandığı okulun mezunları, çeşitli turistik tesislerde görev yapıyor.

"Bize gelen misafirlerimiz yine bizi tercih ediyorlar"

Okul Müdürü Mesut Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek liselerinin amacının sektörün ara elaman ihtiyacını karşılamak olduğunu belirtti. Atölye ve sektörle işbirliği anlamında önemli kazanımlara sahip olduklarını aktaran Demirci, şöyle devam etti:

"Biz öğrencilerimizle beraber çalışıyoruz. Çalışan her öğrencimize maddi destek sağlıyoruz. Kurum kültürünün yerleştiği çok iyi bir okul. Yalova'daki birçok işletme bizimle işbirliği içerisinde. Her öğrencimiz burada çalışmasının karşılığını alıyor. Türkiye'de en fazla öğrenciye ödeme yapan okullardan da birisiyiz. Geçen yıllarla kıyasladığımızda gün geçtikçe hem misafir sayımız hem aldığımız siparişler arttı. 65 oda 140 yatak kapasiteli uygulama otelimizde yılda 28-29 bin civarında misafir ağırlıyoruz. Sürekli dolu oluyor. Bize gelen misafirlerimiz ikinci veya üçüncü kez tekrar geliyor, yine bizi tercih ediyorlar."

Demirci 2016 yılında 2 milyon, 2017'de 2 milyon 500 bin, 2018 yılında 3 milyon, 2019 yılında ise 3 milyon 200 bin lira civarında gelir elde ettiklerini ifade ederek gittikçe de yükselen grafiklerinde öğrencilerin önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

"Kimseye yük olmamak çok güzel bir duygu"

Lisede ön büro dalı üzerine eğitim alan 12. sınıf öğrencisi Simge Ulu ise okulun sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitimleri sırasında çalıştıklarını da anlatan Ulu, "Kendi paramızı kazanıyoruz. Annemiz ve babamız da olsa kimseye yük olmamak çok güzel bir duygu." dedi.

11. sınıf öğrencisi Irmak Çamlıbel de servis dalında eğitim gördüğüne işaret ederek "İnsanlarla iç içe olmayı daha çok seviyorum. Yeni insanlar tanımak, hizmet etmek, yeni yerler görmek güzel bir duygu. Ayrıca mesleki alanda çalıştığımız için para da kazanıyoruz. Hem ihtiyaçlarımı karşılıyor hem de aileme bu anlamda da katkıda bulunuyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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