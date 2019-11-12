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Cezaevini adeta 'fabrika'ya çevirdiler

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaklaşık 350 mahkum, çeşitli iş kollarında çalışarak hem para kazanıyor hem de meslek öğreniyor.
 12 Kasım 2019 20:43
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Cezaevini adeta 'fabrika'ya çevirdiler

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla kurulan atölyelerde üretilen ürünler Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi ile Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğünce yılın belirli dönemlerinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan mahkumlar, usta öğreticiler tarafından atölyelerde çalışabilecek düzeye getiriliyor. Mahkumlar, meslek öğrenmenin yanı sıra para kazanma imkanı buluyor.

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki bin hükümlüden 250'si ahşap oyma, tekstil ve fırında çalışarak direkt üretime katkı sağlıyor, 100'ü ise adliye, tapu kadastro, kantin ve yemekhanede çalışıyor.

Cezaevi Müdürü Ahmet Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap iş kolunda 50'si usta statüsünde, 40'ı da kursiyer olmak üzere 90 hükümlünün istihdam edildiğini anlatarak, "Genel olarak çeyiz sandığı, hediyelik eşya sandığı, duvar saati, rahle, tavla, piknik masası, orta sehpa, tepsi, mücevher kutusu, adalet terazisi, isimlik ve benzeri ürünler üretiliyor. Ürünlerimizde çam ve ceviz ağacı kullanıyoruz. Bunlara Osmanlı ve Selçuklu motiflerini işliyoruz." dedi.

Kendi işini kuracak düzeyde bilgi ve beceriye sahip oluyorlar

Ahşabın yanında tekstil, fırın, kantin ve hizmet gibi iş kollarının da bulunduğunu dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"Toplamda ceza infaz kurumumuzda 350'ye yakın hükümlümüz istihdam ediliyor. Tekstil, oyma ve diğer iş kollarımızda 250'ye yakın hükümlümüz bizzat üretime katkı sunuyor. Adliye ile Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde de hükümlülerimiz hizmet iş kolunda çalışıyor. Amacımız hükümlülerimizi istihdam etmek, onları iş ve meslek sahibi yapmak, tahliye edildikten sonra topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak. Duyduğumuz, gördüğümüz ve piyasadan edindiğimiz bilgilere göre, tahliye edilen hükümlüler, bu iş kollarında kendi iş imkanını kuracak düzeyde bilgi ve beceriye sahip oluyor."

Çalışkan, atölyelerde hazırlanan ürünleri fuarların yanında adliye ve cezaevinin nizamiyesindeki stantlarda satışa sunduklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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