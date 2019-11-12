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AK Parti Kütahya İl Başkanlığına vekaleten atama

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevini vekaleten Mehmet Savurgan yürütecek
 12 Kasım 2019 21:08
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AK Parti Kütahya İl Başkanlığına vekaleten atama

Kütahya'da, Ali Çetinbaş'ın istifasıyla boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevini, vekaleten Mehmet Savurgan'ın yürüteceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti'de yaklaşık 1 yıldır Siyasi ve Hukuki İşleri'den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı vazifesini yürüten Savurgan'ın, atama yapılıncaya kadar İl Başkanlığı görevini de sürdüreceği ifade edildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı için atamanın 1-2 hafta içerisinde yapılabileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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