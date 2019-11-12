1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bir şeytanın eline düştüm' deyip intihar etmişti... Flaş gelişme

Antalya'da, Ayşenur G.'nin (22) 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) yeniden yargılanacağı dava, Alanya'da görülecek. Selahattin S.'nin, 6 yaşından itibaren kuzeni Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Davaya müdahil olan Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Dönem Başkanı avukat Melek Depren, herkesi davaya katılmaya çağırdı.
 12 Kasım 2019 21:13
Yazdır
'Bir şeytanın eline düştüm' deyip intihar etmişti... Flaş gelişme

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur G., çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur G., yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa G. ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur'un nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin S.'nin "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur G., 5 Nisan 2017'de tüm başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI

Aile, Selahattin S. hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan Selahattin S., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019'da, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin S.'nin suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verdi. Selahattin S. kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'DURUŞMAYA HERKESİ BEKLİYORUZ'

Davaya müdahil olan ve Ayşegül G.'nin ailesine de gönüllü olarak avukatlık yapan Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, 14 Kasım Perşembe günü yeniden görülecek davaya katılım çağrısı yaptı. Kurulun dönem başkanı avukat Melek Depren, tahliye kararının kamu vicdanını derinden yaraladığını söyledi. Avukat Depren, "Zira Ayşenur daha 19 yaşında ve henüz yeni doğan bir bebeği varken, gencecik hayatına son vermiştir. Ancak bu yıkımın altında ezilen Ayşenur değil, bu zihniyet olmalıdır. Bizler Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olarak, aynı günlü duruşmaya katılım sağlayarak Ayşenur ve ailesine destek sunacağını açıklayan Haluk Levent ile AHBAP üyelerinin de desteği ile Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin tahliye yönündeki kararına karşı direnmek ve tam da karşımızda duran maddi gerçeği dosyaya yansıtmak için Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Kasım Perşembe günü yapılacak duruşmaya, kadına yönelik şiddete karşı duran herkesi bekliyoruz. Bu direniş, işbu haksızlığın karşısında en haklı direniştir. Ve adalet, hemen şimdi gelmelidir" dedi.

'BEN BİR ŞEYTANIN ELİNE DÜŞTÜM'

Ayşenur G.'nin eşine bıraktığı mektubunda ise şunlar kaydedilmişti:

'Ben seni çok seviyorum. Seni severek ölüyorum. Bir tek bu bana gurur veriyor. Ben bir şeytanın eline düştüm, beni tehdit, şantajla zorla neler yaptırdı. İnsan namusu için yaşar, ben senin namusunu temizleyeceğim. Boynun bükük gezmeyeceksin. Bir ömür mutlu, huzurlu olacaksın. Oğlum bir taneme iyi bak. Sev, ilgi göster. Öp, annesizliği yaşamasın. Ona çok iyi bak. Ben bir hata yaptım, sonucuna da katlanıyorum. Sensizlik, sensiz yaşayacağıma, oğlumsuz yaşayacağıma ölürüm daha iyi. Hakkını helal et, senin ve ailenin üzerimde çok hakkı var. Hepsi çok iyi insanlar, beni her şeyden, herkesten korudular, kolladılar. Seni her şeyden çok sevdim. Beni affet.'
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ambulans çalan şüpheliye istenen ceza belli oldu
12 Kasım 2019 20:10		 Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
12 Kasım 2019 19:35
Adnan Oktar suç örgütü davasına devam edildi
12 Kasım 2019 19:23		 Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
12 Kasım 2019 00:20
Sosyal medyadan bekçilere hakarete gözaltı
11 Kasım 2019 23:26		 'Jandarma tarafından ayarlanan ifadeyi kabul ettim'
10 Kasım 2019 21:03
Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş başvuru
09 Kasım 2019 20:18		 Anne ve baba, sünnet düğünündeki dansözleri suçladı
09 Kasım 2019 20:08
Köpeği bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
07 Kasım 2019 23:46		 Avukatın yanağını ısıran sanık hakim önünde
07 Kasım 2019 22:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:23 - İYİ Parti'li Tatlıoğlu, konuşmasını yarıda bıraktı21:18 - Bu kez Tuzla'da ortaya çıktı! Her zarfta 1000 lira21:13 - 'Bir şeytanın eline düştüm' deyip intihar etmişti... Flaş gelişme21:08 - AK Parti Kütahya İl Başkanlığına vekaleten atama21:03 - Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltı alındı20:58 - Yurt içi piyasalar cari işlemler verilerine odaklandı20:53 - İşsiz genç devlet desteğiyle iş yeri açıp ihracata başladı20:48 - Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte arttı20:43 - Cezaevini adeta 'fabrika'ya çevirdiler20:38 - Lise öğrencileri uygulama otelinde geleceğe hazırlanıyor
20:34 - Her yeri elden geçiriliyor... İşte tarihi garda son durum20:30 - Malatya Şeker Fabrikası'nda 25 yılın rekoru kırıldı20:24 - Çığlık atmaya başladı! İmdadına eczacı koştu20:19 - Şehit olmadan önce yazmış... 'Cennete pide yollar mısın?'20:14 - Mehmetçik, Rasulayn'da çocuklarla futbol oynadı20:10 - Ambulans çalan şüpheliye istenen ceza belli oldu20:06 - Fatma Şahin'in Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu20:00 - Türkiye'den Tel Abyad'a yol ve elektrik hizmeti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM, 2018'de yapılan sınavların sorularını erişime açtı
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
Apple'ın açığını bulan liseliye Apple'dan ödül
12 Kasım 2019 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Babacan gelecek ay partiyi kuruyor
AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu
İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
3 il milli eğitim müdürü görevden alındı
'2020 bütçesi memurun idam fermanıdır'
Ortaokul öğrencisi, öğretmenini KDK'ya şikayet etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damadı paketle koy kapının önüne 3
n11.com'un boykot edilmesi 1
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 1
ptt kargo 4
pubg 2
5'e razıydık 2
rtük'ün dondurma reklamlarına müdahale etmesi 3
sloukas'ın atatürk'ü anma pankartına dokunmaması 3
nagatomo keşke nagazaki'de ölseydi 3
gelecegenefes.com 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Trabzon Bölge Birliği 15 Personel Alacak
Tarım Kredi Samsun Bölge Birliği 28 Personel Alacak
Stajyer öğrenci alım duyurusu
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mamak Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Naklen Avukat Alacak
İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri 7 İşçi Alacak
İstanbul Ataşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam