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İYİ Parti'li Tatlıoğlu, konuşmasını yarıda bıraktı

Teklifin ikinci bölümü üzerinde görüşmeler sürüyor- MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya:- "Teklifteki hissedarlık düzenlemesi, TCMB'nin mevcut halindeki hissedar olma, iştirak etme kabiliyetine, yetkisine bu kanun özelinde bir sınırlamadır"
 12 Kasım 2019 21:23
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İYİ Parti'li Tatlıoğlu, konuşmasını yarıda bıraktı

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bazı yetkilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) devredilmesine ilişkin teklifteki TCMB'ye hissedarlık yetkisi veren düzenlemenin bankanın mevcut halindeki hissedar olma, iştirak etme kabiliyetine, yetkisine bir sınırlama getirdiğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ikinci bölümündeki maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

MHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, bankanın anonim şirket statüsünde ticari bir kuruluş olduğuna işaret ederek, TCMB'nin ortaklarının Hazine başta olmak üzere Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Türkiye Kızılay Derneği, MERVAK İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin olduğunu anlattı.

TCMB'nin bilançosu ve raporlarının bağımsız şirketlerce denetlendiğini ve denetim raporlarının internet sitesinde yer aldığını kaydeden Karakaya, Banka'nın mevcut statüsünün hissedar olmak için uygun olduğunu, gerekli görüldüğünde herhangi bir şirkete ortak olabileceğini vurguladı.

Teklifte öngörüldüğü gibi TCMB'nin bir ortaklık kurmasının itibarını sarsmayacağını vurgulayan Karakaya, teklifle Merkez Bankasının mevcut iştirak etme kabiliyetine sınırlama getirildiğini belirtti.

MHP'li Karakaya, dijital ekonomi konusunda daha geniş yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da ifade etti.

- "Çiftlik Bank gibi facialara kapı mı aralanıyor?"

CHP Grubu adına konuşan Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kanun teklifiyle denetim yetkisinin BDDK'den alınarak TCMB'ye verildiğini belirterek, BDDK'nin bankaları bile siyasi baskılarla yeterince denetleyemediğini ileri sürdü.

Bitcoin gibi sanal paralara Türkiye'de birçok kişinin yatırım yaptığını, son 3 yılda dünyada bitcoin kullancısı sayısının 5 kattan fazla arttığını ve 42 milyonu geçtiğini anlatan Girgin, "Sanal paralarla ilgili tedbirler alınıyor mu? Neden bitcoin ve benzerleri hakkında açık ve net bir düzenleme yapılmıyor? Büyük zararların oluşmasını, vatandaşlarımızın bilinçsizce zarar etmesini mi bekliyoruz? Yeniden Çiftlik Bank gibi facialara kapı mı aralanıyor?" sorularını yöneltti.

Girgin, bugünkü kanun teklifinin, banka çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesi, sağlıklarının ve güvenliklerinin sağlanması konularını içermesi gerektiğini savunarak, "Sayıları yaklaşık 200 bine varan banka çalışanlarımıza yönelik yaşanan bazı sıkıntı ve önerilerimizi aktaracağım. Soma'daki 'hadi hadi' sisteminin bankadaki karşılığı satış baskısıdır, mobbingtir ve bunlardan da çalışanlar olumsuz olarak etkilenmektedir." diye konuştu.

- İYİ Parti'li Tatlıoğlu, konuşmasını yarıda bıraktı

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 6'ncı maddesinin 4'üncü bendine şerh dışında kanun teklifini desteklediklerini, kanunun Türkiye için bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Tatlıoğlu, AK Parti milletvekillerinin kendi aralarında konuşması nedeniyle konuşmasını yarıda keserek kürsüden ayrıldı.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar'ın yeniden kürsüye davet etmesine rağmen Tatlıoğlu, konuşmasını tamamlamadı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Erkan Baş, şahsı adına yaptığı konuşmada, Türkiye'nin işsizlikte dünya rekorları kırdığını öne sürdü.

Çağrı merkezlerinde meslek hastalıkları nedeniyle 4 yıldan uzun süre kimsenin çalışamadığını, bu nedenle çağrı merkezlerinin sürekli çalışan aradığını iddia eden Baş, "Nazlı" isimli bir çalışanın yaşadıkları üzerinden çağrı merkezlerinde çalışanların mobbinge uğradıkları iddiasını gündeme getirdi.

Kanun teklifinin yasalaşmasını öngördüğünü belirten Baş, "Bir süre sonra ülkemizde de para salise içerisinde oradan oraya gidecek ama milyonlarca emekçinin alın terinin karşılığı ödenmemiş olacak. Milyonlarca emeklinin üç kuruş paraya açlık içinde yaşamak zorunda kalmaya devam edeceği bir ülkede yaşayacağız. Emeklilik hakkı kazanan milyonların emeklilik hakkını vermeyeceksiniz. Sadece Cengiz'i, Limak'ı, holdingleri zengin etmeye çalışacaksınız. O zaman da bize söyleyecek tek söz kalıyor: Paranız batsın diyorum, paranız batsın ki insanlar yaşasın." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlanırken, ikinci bölümde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.
Anadolu Ajansı
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