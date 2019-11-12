Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplandı
Başkentte su ve atık su tarifesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi kararı, ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelendi
|12 Kasım 2019 21:38
|Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, ASKİ Genel Müdürlüğünce kademeli olarak hazırlanan Su ve Atık Su Tarifesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.
Belediye meclisi, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığındaki kasım ayı beşinci toplantısını gerçekleştirdi.
İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine okul servis ücreti karşılanması kararı, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna gönderildi.
ASKİ Genel Müdürlüğünce kademeli olarak hazırlanan su ve atık su tarifesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi kararının ileri tarihte görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ömer Dinçer: Ya haksızlığı giderin ya da üniversiteyi alın
12 Kasım 2019 22:11
|MSB duyurdu: 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı
12 Kasım 2019 21:51
|Trump'tan flaş açıklama: Nerede olduğunu biliyoruz
12 Kasım 2019 21:44
|Mısır iki Türk vatandaşını sınır dışı etti
12 Kasım 2019 21:33
|AK Parti Kütahya İl Başkanlığına vekaleten atama
12 Kasım 2019 21:08
|Fatma Şahin'in Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu
12 Kasım 2019 20:06
|Türkiye'den Tel Abyad'a yol ve elektrik hizmeti
12 Kasım 2019 20:00
|Vergi düzenlemesi yarın Meclis gündemine gelecek
12 Kasım 2019 19:54
|Ali Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap
12 Kasım 2019 19:44
|AK Parti Kütahya İl Başkanı istifa etti
12 Kasım 2019 19:07