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Eski okul binası bilime ve tarıma hizmet edecek

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi'ne dönüştürülen eski okul binası ve bahçesinde, tarım alanında bilimsel çalışmalar yapılacak, çiftçilere eğitim verilecek.
 12 Kasım 2019 21:43
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Eski okul binası bilime ve tarıma hizmet edecek

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi'ne dönüştürülen eski okul binası ve bahçesinde, tarım alanında çalışmalar yapılacak, çiftçilere yeni üretim teknikleri öğretilecek.

Naip Mahallesi'nde kullanılmayan eski okul binası ve bahçesi, Trakya Kalkınma Ajansının destekleriyle NKÜ tarafından Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi'ne (Ziraatbiyotek) dönüştürüldü.

Tesiste, bitki doku kültürü ve Ar-Ge laboratuvarları, tam kontrollü bitki büyütme odaları, eğitim toplantı salonları, topraklı ve topraksız üretime elverişli modern seralar bulunuyor.

Bölgede bitki yetiştiriciliğinde çeşitliliği artırmaya katkı sağlaması hedeflenen tesiste, sebze ve süs bitkilerinin talebe yönelik mikro çoğaltımı, dış ortama alıştırılması ve satışının yapılması planlanıyor.

İlk etapta 8 bin süs bitkisi tohumu ekilen tesiste, üniversite öğrencilerine üretimde staj yapma imkanı da sağlanacak.

"Bitki ekimine başlandı"

NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, AA muhabirine, proje sayesinde üniversite ve çiftçilerin birlikte çalışma fırsatı bulacağını söyledi.

Bunun bölgedeki tarımsal faaliyetlere katkı sunacağına inandıklarını anlatan Arat, "Burada tarımsal biyoteknolojik yöntemler kullanacağız. Bitki doku kültürü ve teknikleriyle bitkilerin milyonlarca çoğaltılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bugün de ilk kez bitki ekimlerine başladık. Burası seralarıyla, bitki büyütme odalarıyla çok modern bir tesis oldu." dedi.

Tesiste çiftçilere de eğitim vermeyi planladıklarını belirten Arat, şunları kaydetti:

"Çiftçilere farklı üretim yöntemlerini öğreteceğiz. Dolayısıyla bölge kalkınmasına katkı sunmayı, bölgenin dışarıdan fide, fidan ile süs bitkisi alımının azaltılmasını ve buradan temininin sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca sebze ve meyve fidanları üreteceğiz. İlk üretilen süs bitkileri Süleymanpaşa ilçesinin belirlenen yerlerine ekilecek."

"Amacımız bitki doku kültürü tekniğiyle üretim yapmak"

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Sefer Demirbaş ise tesisin uygulama, üretim ve eğitim merkezi olduğunu dile getirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde tesiste süs bitkisi tohumlarını yetiştirmeye başladıklarını anlatan Demirbaş, "Bu, şu an için bir başlangıç. Bu merkezde asıl amacımız bitki doku kültürü tekniğiyle üretim yapmak. İlk fide üretimiyle başlıyoruz, daha sonra biyoteknolojik yöntemlerle bitkileri klonlama işlemi gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Naip Mahallesi Muhtarı Ferhat Ataç da proje sayesinde çiftçilerin klasik üretim metotları dışında biyoteknolojik yöntemlerle daha bilinçli üretim yapma imkanı bulacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
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