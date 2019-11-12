Trump'tan flaş açıklama: Nerede olduğunu biliyoruz
|12 Kasım 2019 21:44
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DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi ve örgüt sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in geçen ay İdlib'in Barişa bölgesinde ABD kuvvetleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yapan Trump, örgütün 'üçüncü lider isminin' de yerini bildiklerini söyledi.
New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan ABD Başkanı Trump, "Ve bilin bakalım ne oldu? Gözümüz üçüncünün üzerinde. Üçüncünün problemleri var çünkü onun nerede olduğunu da biliyoruz. Yani, bu şekilde devam etmeliyiz, aksi halde ikinci kez sorun yaşamaya devam edeceğiz" dedi.
"GÖZÜMÜZ ÜÇÜNCÜSÜNÜN ÜZERİNDE"
Trump, dün New York'ta Gaziler Günü töreninde yaptığı açıklamada da "Amerikalı savaşçılar sayesinde Bağdadi, ikinci sorumlu öldü, gözümüz üçüncüsünün üzerinde" ifadelerini kullanmıştı.
Trump, "(Bağdadi'nin) Terör saltanatı sona erdi ve düşmanlarımız çok ama çok korktular. Halkımızı tehdit edenlerin Amerikan ordusunun haklı kudretine karşı bir şansı yok" demişti.
Geçen hafta ABD Başkanı Trump, Suriye'deki petrol sahalarının 'güvenliğini sağlamak amacıyla' askeri operasyonlara onay vermişti. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de "ABD'nin Suriye'de bırakacağı asker sayısının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur" açıklamasında bulunmuştu.
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