Ömer Dinçer: Ya haksızlığı giderin ya da üniversiteyi alın

Halkbank'ın, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin varlıklara ihtiyati haciz kararı aldırmasının ardından İstanbul Şehir Üniversitesi'nden yeni bir açıklama geldi.

İstanbul Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ömer Dinçer ile Rektör Peyami Çelikcan, Halkbank ile yaşanan süreci kamuoyu ile paylaştı.

Rektör Çelikcan'ın ardından söz alan Prof. Dr. Ömer Dinçer "Ya bu haksızlığı kısa sürede çözüp mağduriyeti giderin ya da öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin itibarıyla daha fazla oynamayın, gelin üniversiteyi elimizden alın" açıklaması yaptı.



"YAPILAN MÜDAHALE İYİ NİYET TAŞIMIYOR"

Dinçer, Dragos Kampüs'ünün inşaatı için Halkbank'tan alınan 300 milyon TL'lik yatırım kredisi ve dava süreci ile ilgili bilgi vererek, Halkbank'ın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından kampüs arazisinin devrine ilişkin açılan dava üzerinden konuya dahil olduğunu ve yapılan bu müdahalenin iyi niyet taşımadığını vurguladı.

Dinçer sözlerine şöyle devam etti: "Halkbank'tan alınan krediye karşılık, 8 parselden oluşan kampüs arazimizi teminat gösterdik. Şu anda söz konusu 8 parselden sadece bir parsel üzerine açılmış bir dava mevcut. Onun da temyiz süreci halen devam ediyor. Bu duruma ve ayrıca ek teminat göstermiş olmamıza rağmen, Halkbank kredi teminatının riske girdiği iddiasıyla krediyi geri çağırdı. 18. Asliye Ticaret Mahkemesi, teminatlarımızı Halk Bankası'nın hatalı ve hukuka aykırı tespite dayalı ekspertiz raporunu dikkate alarak yok saydı."

"BİZE BORÇLU GİBİ MUAMELE EDİN SUÇ GİBİ DEĞİL"

Hukuken tanınmış hakları kullandırtmayan bu yaklaşımı 'iyi' olarak değerlendirmenin zor olduğunu söyleyen Dinçer "Ya hukuki haklarımızdan bizi yararlandırın, sorunlarımızı çözelim, borçlarımızı ödeyelim. Bize borçlu gibi muamele edin suçlu gibi değil. Biz sonuç itibariyle her şeyi açık olan ve sözleşmelere dayalı olan bir borç aldık. Borcumuzu da inkar etmedik ve etmiyoruz. Borcumuzu ödeyeceğimize dair teminatlarımızı da sunduk. Öyleyse bize kanunun tanıdığı haklar tanınmalı. Aksi takdirde yapılacak çok fazla bir şey olmayacak. Bu sorunun çözümü için iki yol var. Ya bize hukuki haklarımızı kullanmak için izin verin, sorunlarımızı beraberce çözelim, çünkü borçlarımızı ödeyecek kapasiteye geldik. Yahut da öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi, üniversitemizin manevi şahsiyetini mağdur etmeyin, itibarını zedelemeyin gelip alın. Son sözüm bu" dedi.