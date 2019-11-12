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Ali Yalçın: Mücadele alanımız yerküremizdir

"Özelde üyemiz, genelde ülkemiz, evrensel anlamda yerküremiz idealiyle çalışmak, gayret etmek noktasında kodlanmış bir teşkilatız. Sorumluluk alanımız ülkemiz diyebiliriz ama mücadele alanımız yerküremizdir"
 12 Kasım 2019 21:57
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Ali Yalçın: Mücadele alanımız yerküremizdir

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Özelde üyemiz, genelde ülkemiz, evrensel anlamda yerküremiz idealiyle çalışmak, gayret etmek noktasında kodlanmış bir teşkilatız. Sorumluluk alanımız ülkemiz diyebiliriz ama mücadele alanımız yerküremizdir." dedi.

Yalçın, Kastamonu Öğretmenevi'nde düzenlenen Memur-Sen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in inancından, idealinden, ülküsünden, ülkesinden ve iddiasından hiçbir zaman ödün vermediğini belirtti.

Memur-Sen'in 27 yıllık serüveninde güzel anılar ve kazanımları topluma yaşattığını anlatan Yalçın, "Bundan sonra da yaşatmaya devam etme konusunda hepimizin gayretleri çok nettir. Bu gayret bu bereketi artıracaktır." ifadesini kullandı.

Yalçın, Memur-Sen'in amaçlarına değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üyesinin ekonomik, sosyal ve mali özlük haklarına ilişkin mesafe kat etmek, temel hak ve hürriyetleri teminat altına almak, ülkesini korku tünelinden çıkarmak, teneffüs imkanı yakalatmak, vesayetin millet iradesi üzerinden kalkmasına vesile olmak ve örgütlü gücüyle buna katkı sunmak, ülkeyi yaşanabilir bir zemine taşımak ve bu ülkede gelir dağılımında adaleti temin ederek, açlık ve yoksulluk sınırı arasında çalışan kalmadığı, refah sınırında çalışanların ücret aldığı bir zemini ve ulusal adaleti sağlamak bizim genelde hedefimizdir. Bizim sorumluğumuz bu ülkenin ulusal sınırları içerisinde olamaz. Çünkü biz yaptığımız kadar, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğini bilen inancın, idealin insanlarıyız. Özelde üyemiz, genelde ülkemiz, evrensel anlamda yerküremiz idealiyle çalışmak, gayret etmek noktasında kodlanmış bir teşkilatız. Sorumluluk alanımız ülkemiz diyebiliriz ama mücadele alanımız yerküremizdir."

Yerkürenin tamamındaki mağdur ve mazlumlara karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini vurgulayan Yalçın, "'Mazlumun ve mağdurun dini sorulmaz' diyoruz. Gücümüz yetmeyebilir ancak bizi kurtaracak olan şey niyetimiz ve istikametimizdir. Memur-Sen olarak tıpkı Gazze'de, Suriye'de, Keşmir'de, Filistin'de, Arakan'da dünyanın birçok İslam beldesinde yaşanan felaket ve afet süreçlerinde elini taşın altına koyup 'Herkes bir şeyler ortaya koysun, bir bereketi başlatalım ve bir toplumsal duyarlılığı tetikleyelim' dediği gibi Filipinler ve Nepal'de din bağımızın olmadığı bir yerde meydana gelen depremde 'Biz buradan hesaba çekiliriz, herkes karınca kararınca bir şeyler yapsın' deyip bir başlangıç yapıyorsak bu iddia ve idealin gereğidir." diye konuştu.

Programda, Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ile Memur-Sen İl Başkanı İrfan Bakır da konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı
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