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WhatsApp şarj canavarına dönüştü!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son güncellemesiyle adeta bir 'batarya canavarı'na dönüştü. Telefonlarının şarjının çabuk bitmesinden şikayetçi olan kullanıcılar ise bu duruma isyan ediyor.
 12 Kasım 2019 22:16
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WhatsApp şarj canavarına dönüştü!

WhatsApp kullanıcısı, uygulamanın son sürümüne dair, "Batarya istatistiklerine baktığımda gerçekten şaşkına dönüyorum" yorumunda bulundu

Bazı kullanıcılara göre son WhatsApp güncellemesi, Android telefonlardaki bataryanın çok hızlı tükenmesine neden oluyor.

Forumlarda yazılanlara, Google Play Store'daki yorumlara ve sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında, bu sorundan özellikle OnePlus telefon sahipleri etkilendi.

SON SÜRÜMDEN SONRA ÇIKTI

Independent'ta yer alan habere göre: Popüler mesajlaşma uygulamasıyla ilgili diğer sorunlar da Android için piyasaya sürülen son sürümün ardından gün yüzüne çıkmış gibi görünüyor.

WhatsApp'ın Play Store sayfasındaki en popüler yorumlardan birinde bir kullanıcı, "Maalesef son güncellemeden beri fotoğraf (ya da) video indiremiyorum veya gönderemiyorum. Ekrandaki yazı, bu medya dosyasının cihazda olmadığını söyleyip duruyor. Ayrıca, bataryanın boşalma hızı da katlanarak arttı. Yola çıktığımda, iş arkadaşlarım çalışırken bana ulaşabilsinler diye powebank'imi her zaman yanıma almam gerekiyor" dedi.

Diğer WhatsApp kullanıcıları, batarya göstergelerinin ekran görüntülerini Twitter'dan paylaştı ve uygulamanın, fazla kullanılmadığında bile, harcanan şarjın çoğundan sorumlu olduğuna yönelik şikayetlerini dile getirdi.

Bir OnePlus 5T kullanıcısı şöyle yazdı:

"Batarya istatistiklerine bakıp WhatsApp'ın bataryayı emip bitirdiğini görmek beni gerçekten şaşkına çeviriyor."

"PİL TÜKETİMİNİN YÜZDE 33'ÜNÜN WHATSAPP'A AİT OLDUĞUNU GÖRDÜM"

The Independent Türkçe'den Noyan Öztürk'ün çevirdiği The Independent muhabiri Anthony Cuthbertson'ın haberine göre, birçok tweette etiketlenmesine rağmen Facebook'un sahibi olduğu uygulama, sorundan etkilenen kullanıcılara cevap vermedi. The Independent da konu hakkında yorum almak için WhatsApp'a ulaştı.

Reddit kullanıcıları; Google Pixel 3, Pixel 4, Huawei P20 Pro ve bazı Xiaomi akıllı telefon modelleri dahil olmak üzere diğer cihazlarda da benzer sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Bir kullanıcı "WhatsApp bataryayı delicesine emiyor. Sanırım istatistiklerde tüm pil tüketiminin yüzde 33'ünün WhatsApp'a ait olduğunu gördüm" diye yazdı.

WhatsApp'ın 2.19.308 numaralı son güncellemesi, kişisel yazışmaların ve grup konuşmalarının parmak iziyle güvenceye alınmasını sağlayan biyometrik güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere birden fazla yeni özellik getiriyor.

iPhone ve diğer iOS işletim sistemli cihazların sahipleriyse WhatsApp kullanırken bataryalarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamış gibi görünmüyor.
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