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Boş araziyi değerlendi, aylık memur maaşı kazanıyor

Isparta'da kat kaloriferi ve doğalgaz işi yaptıkları süreçte, kasabadaki boş arazilerini mantar üretimi ile değerlendiren 3 ortağın her biri, yaptıkları iş ile 180 metrekarelik alandan 720 metrekarelik verim elde ederek, aylık ortalama bir memur maaşı kadar para kazanıyor.
 12 Kasım 2019 22:43
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Boş araziyi değerlendi, aylık memur maaşı kazanıyor

Isparta'da kat kaloriferi ve doğalgaz işi yaptıkları süreçte, kasabadaki boş arazilerini mantar üretimi ile değerlendiren 3 ortağın her biri, yaptıkları iş ile 180 metrekarelik alandan 720 metrekarelik verim elde ederek, aylık ortalama bir memur maaşı kadar para kazanıyor.

Türkiye'de üretilen ve dünyaya ihracat yapılan birçok ürün yetiştirilmesinde listelere adını yazdıran Isparta'da yıllık ortalama 5 bin ton dolayında mantar üretimi yapılıyor. Kentte, 50 bin dönümlü arazide üretilen kültür ve istiridye mantarları, özel firmalar aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

Tarımda en önemli şeyin, minimum alanda maksimum üretim yapmak olduğunu vurgulayan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, 180 metrekarelik alanda kurulu 4'er katlı çadırlarda yaklaşık 720 metrekarelik bir kapasitede üretim yapıldığını anlattı.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Burada 180 metrekarelik alanda, 3 tünelde üretim yapılıyor. 180 metre kulağa az gelebilir ama buradaki 4 katlı üretim ile normalde 720 metrekare alanda yapılan üretimden elde edilen verim alınmış oluyor" dedi.

Selçuk: "Minimum alanda maksimum üretimle girdiler artınca, üreticimiz de işine daha sıkı sarılıyor"

Isparta il genelinde yaklaşık 50 bin dönümlük alanda mantar üretimi yapıldığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Isparta'da üretilen mantarlar, büyük metropol illere ve başka şehirlere gönderiliyor. Yılda, yaklaşık 5 bin ton civarında bir mantar üretimimiz oluyor. Ben üreten ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. İl genelinde, her bölgede bu mantarhane dediğimiz çadırlardan mevcut. Bu üretim miktarı, Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris Kasabası bölgemizde biraz daha fazla. Üreticiler olarak şunu yapmamız lazım; minimum alanda maksimum ürün üretimi, biz, bunu yapabildiğimizde, insanlarımız daha çok para kazanırlar, daha çok ekonomik girdi sağlarlar ve böyle olunca da işlerine daha sıkı sarılırlar" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz yenilikleri takip etsinler"

"Buradaki alan, bir evin bulunduğu alan kadar bir alandan oluşuyor" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Selçuk, "180 metrekarelik bir alan, görüldüğü gibi 4 katlı bir üretim yapılıyor. Ve görüldüğü gibi artık üreticimiz modern tarıma geçiyor. Biz, çiftçilerimizi sürekli başka illerdeki fuarlara götürüyoruz, yeniliklerden haberdar ediyoruz. Kış sezonumuz geliyor ve bu dönemde bizim fuar sezonlarımız başlıyor. Kış bitene kadar artık sezon hep fuarlar ile geçer. Bizim bu fuarlara gitme ve götürme amacımız şudur; çiftçilerimiz yenilikleri takip etsinler. Bu yenilikleri yerinde görürlerse daha akılda kalıcı ve etkili olur. Örneğin, biz şimdi buraya geldik, merak edenler de gelsinler, buraya gelsinler. İnsanoğlunun beyni gözünde olur. Gelip buradaki gibi görürler ve bilgi alırlarsa daha hoş olur kanaatindeyim" dedi.

Başkan Selçuk son olarak, üretim yapan tüm çiftçilere teşekkür ettiğini belirtti.

'Bu alanı nasıl değerlendiririz?' dediler, şimdi her çadırdan aylık bir memur maaşı kazanıyorlar

Yaklaşık 3 yıldan bu yana mantar üretimi yaptıklarını ifade eden Zübeyir Çelik, " Küçük bir alanda başladık ama hedeflerimiz büyük inşallah. Biz, 'Bu alanı nasıl değerlendiririz?' diye düşündük ve 4 katlı bir mantar tesisi kurduk. 3 çadırımız var, her bir çadırımız 60'a metrekare ve 4'er katlı olmak üzere 180 metrekare bir alanda kurulu. Burası küçük bir alan ama biz daha fazla alanlardan elde edilen kadar bir verim alıyoruz. Burada 40 günde bir verim alıyoruz. Bir çadırdan bir ortalama 3 ton mantar alıyoruz. 3 çadırımız bulunduğu için toplamda bu 9 tona tekabül ediyor. Bu işi yapan adam, tek başına böyle tek bir çadırda üretim yaparsa, tek başına sıradan bir devlet memurunun aldığı maaşı alır. Burada tek bir çadır ortalama olarak, aylık 3 bin veya 3 bin 500 lira civarında bir para bırakıyor. Biz, 3 ortak olduğumuz için her çadırdan ortalama bu geliri elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çelik: "Bu işi herkese de tavsiye ederim"

"Bizim yaptığımız iş tamamen üretim" diyerek açıklamalarını sürdüren Çelik, "Buraya bizim kompost dediğimiz ürünü aldığımız firmalar bize getirip teslim ediyor, hasat bitince de paketliyoruz, buradan onlar ürün olarak alıp gidiyorlar. Ay sonu gelince de paramızı alıyoruz.

Bu ürünün pazarı açık. Bu işi yapmak isteyen bütün arkadaşlarımıza, ağabeylerimize ve küçüklerimize ben bu işi tavsiye edebilirim. Biz, bunu 3 ortak halinde yapıyoruz. Bunun akabinde üretimin yanında farklı iş alanlarımız da var. Kat kaloriferi ve doğalgaz işleri de yapıyoruz ama biz kendi yerimizi bu şekilde üretim adına değerlendirdik Allah'a şükür. Bu işi herkese de tavsiye ederim" dedi.

"Bu işi evinizin bodrum katında dahi yapabilirsiniz"

Bu işin dışarıdan bakıldığında çok zor bir iş gibi göründüğünü, ancak öyle olmadığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu işi, bu bölgede ilk biz yaptık. Buradaki birçok kişiye de örnek olduk ama yapmayanlar da inşallah yaparlar diye düşünüyorum. Burasının elektrik giderinden başka bir gideri yok. Alanınız yoksa bile bu işi evinizin bodrum katında dahi yapabilirsiniz. Sadece elektrik gideri var, su masrafı sayılmaz bile. Bu işi, kendileri çalıştığı için yapamayanlar, evleri şehir veya o bölgeye yakın olup da hayvan beslemek isteyen ancak besleyemeyenler de gelir elde etmek adına yapabilirler. Evde küçükbaş veya büyükbaş hayvan beslemek yerine, para kazanmak adına bu işi yapmak daha mantıklı. Çünkü, para kazandırıyor."
İhlas Haber Ajansı
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