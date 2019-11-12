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Trafik polisini şehit eden sürücüye 20 yıl hapis cezası

İzmir'de "dur" ihtarına uymadığı trafik polisine aracıyla çarpıp şehit eden sürücü, yerel mahkemeden aldığı 9 yıllık hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulunca emsal niteliğine bir karar verilerek 20 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.
 12 Kasım 2019 22:48
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Trafik polisini şehit eden sürücüye 20 yıl hapis cezası

İzmir'de "dur" ihtarına uymadığı trafik polisine aracıyla çarpıp şehit eden sürücü, yerel mahkemeden aldığı 9 yıllık hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulunca emsal niteliğine bir karar verilerek 20 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

14 Şubat 2017'de saat 02.00 sıralarında İzmir'in Bergama ilçesinde İzmir-Çanakkale karayolunda bulunan kontrol noktasında polis memuru Nedim Öner'in (43) "dur" ihtarına uymayan sürücü Aytekin Uyanık (44), 45 HU 268 plakalı hafif ticari aracıyla Öner'e çarparak kaçtı. Ağır yaralanan Öner, kaldırıldığı hastanede şehit olurken, olay yerinden kaçan Aytekin Uyanık ise kısa sürede yakalandı.

Olayın ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Aytekin Uyanık hakkında, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "olası kast ile insan öldürme" suçundan iddianame hazırlanıp, Bergama Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda sanığa "bilinçli taksirle insan öldürme" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

Öner Ailesi'nin avukatı Halil Anıl Pala, verilen cezayı az bularak kararı istinafa taşıdı. Başvurusu İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından esastan reddedilen Avukat Pala, bu kez Yargıtaya başvurdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından sanık hakkında bilinçli taksirle kurulan hükmün bozulması kararı verilince, dosya yeniden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesinde görülmeye başlandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, Yargıtayın bozma kararına uyarak sanık Aytekin Uyanık'a 20 yıl hapis cezası verdi. "Olası kast ile insan öldürme" suçundan verilen 20 yıl hapis cezası, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından da onandı.

Sinan Çetin'in oğluna 6 yıl 3 ay ceza

Aynı dönemde ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu oğlu Rüzgar Çetin'in de bir polis memuruna çarpması sonucu polis memurunun şehit olduğunu, Rüzgar Çetin'in 9 ay tutuklu kalıp mahkemeden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını hatırlatan avukat Halil Anıl Pala, alkollü olduğu gerekçesiyle kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayıp polis memuru Nedim Öner'i şehit eden Aytekin Uyanık'ın aldığı 20 yıllık hapis cezasının emsal nitelikte bir karar olduğunu söyledi.

Avukat Pala, özellikle trafik güvenliğini sağlamakla yükümlü polis memurlarının, görevlerini ifa ederken gerekli tedbir ve önlemleri alabilmeleri açısından bu cezanın caydırıcı nitelikte olduğunu da dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
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