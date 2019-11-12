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Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök hayatını kaybetti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök hayatını kaybetti.
 12 Kasım 2019 22:58
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Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök hayatını kaybetti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök hayatını kaybetti.

Yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök hastanede hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Özkök'ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Özkök'ün cenazesinin 14 Kasım Perşembe günü ikindi namazına müteakip İzmir'in Çeşme İlçesindeki Dalyan Hacı Raziye Onur Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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