Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök hayatını kaybetti
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök hayatını kaybetti.
|12 Kasım 2019 22:58
|Yazdır
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök hayatını kaybetti.
Yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök hastanede hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Özkök'ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Özkök'ün cenazesinin 14 Kasım Perşembe günü ikindi namazına müteakip İzmir'in Çeşme İlçesindeki Dalyan Hacı Raziye Onur Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emekli Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti
12 Kasım 2019 23:08
|Çiğnediği karanfil akciğerine kaçınca ölümden döndü
12 Kasım 2019 23:03
|Boş araziyi değerlendi, aylık memur maaşı kazanıyor
12 Kasım 2019 22:43
|Ara tatilde çocuklarınızla keşfedebileceğiniz gezi rotaları
12 Kasım 2019 22:37
|Bu kez Tuzla'da ortaya çıktı! Her zarfta 1000 lira
12 Kasım 2019 21:18
|Çığlık atmaya başladı! İmdadına eczacı koştu
12 Kasım 2019 20:24
|Şehit olmadan önce yazmış... 'Cennete pide yollar mısın?'
12 Kasım 2019 20:19
|Mehmetçik, Rasulayn'da çocuklarla futbol oynadı
12 Kasım 2019 20:14
|Otomobilini elleriyle götürüp dolandırıcılara teslim etti
12 Kasım 2019 19:11
|Bağımlılık yapan oyunlar gençleri ölüme götürüyor
12 Kasım 2019 17:43