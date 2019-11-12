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Emekli Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti

Uzun yıllar Karabük Orman İşletme Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra emekli olan ve dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Emin Uzunsoy (54), son yolculuğuna uğurlandı.
 12 Kasım 2019 23:08
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Emekli Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti

Uzun yıllar Karabük Orman İşletme Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra emekli olan ve dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Emin Uzunsoy (54), son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Karabük Orman İşletme Müdürü Mehmet Emin Uzunsoy, dün akşam saatlerinde Safranbolu'da kalp krizi geçirerek kaldırdığı Safranbolu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzunsoy için ilk tören uzun süre görev yaptığı Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapıldı. İşletme Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Uzunsoy'un eşi ve çocukları ile yakınlarının yanı sıra eski Orman Genel Müdürü ve KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu üyesi Osman Kahveci, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Zonguldak, Bartın Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ateş, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Orman teşkilatı katıldı.

Burada düzenlenen törende konuşan eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci, büyük derinti içinde olduklarını söyleyerek, " Orman teşkilatına ve bölgemize çok büyük hizmetler yaptı. Dikilen her fidanı ve yanan her bir ağaç için canla başla mücadele etti. Emekli olmaya karar verdiğinde kendisini kalması yönünde çok ısrar etmiştim. Israrıma rağmen emekli olmayı tercih etti. Hepimizin üzerinde derin izler bırakan biriydi. En küçük memurundan en büyük amirine kadar herkesin sevgisini saygısını kazanmış bir kişiydi. Bizim için ölümü büyük bir kayıp oldu" dedi.

Evli ve iki çocuk babası Uzunsoy'un cenazesi burada kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Safranbolu Merkez Camiine getirildi. Burada da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Emin Uzunsoy, gözyaşları arasında Safranbolu aile mezarlığına defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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