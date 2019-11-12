Kimyasal ilaç, hastalığı iyileştirmiyor daha da kronik hale getiriyor

AYTUNÇ ERKİN

Yine bir Soner Yalçın araştırmasıyla karşı karşıyayız! KARA KUTU/Yüzleşme Vakti.

Bu kitabında da okuyucusunu şaşırtan, günlük yaşamda sorusuz kabul ettiğimiz kimi tıp gerçeklerinin perde arkasında neler olduğunu anlatıyor. Yalçın'ın sorusu şu: Kanser kalp, nörolojik bozukluklardaki artışın sebeplerinden biri ilaçların yan etkileri olamaz mı?

Tüm bildiklerimizi unutmamız gerektiğini delilleriyle-belgeleriyle ortaya koyan yeni bir Soner Yalçın kitabı: Kara Kutu (Kırmızı Kedi). Yine bambaşka bir konu. Ve kitaba cinayet romanı gibi başlıyorsunuz.

BU KİTAP TARTIŞMA YARATACAK

Soner Yalçın, son kitabı Kara Kutu'da, günlük yaşamda sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz tıp gerçeklerinin perde arkasını anlattı.

- Manisa'daki eczacı suikastlerinden bahsediyorsun. Önce MHP İl Başkanı Cemil Çöllü öldürülüyor. Ertesi gün yine Manisa. CHP Kadın Kolları Üyesi, Türkiye'nin ilk ecza kooperatifi Manisa Eczacılar Üretim ve Tüketim Kooperatifi (MEDAK) kurucularından Neşe Gülersoy eczanesinde, MHP il başkanı meslektaşının öldürülmesini kınayan bildiri yazıyordu. "Yıllarca dışa bağımlı çarpık kapitalizmin ağa babaları ve onların kokuşmuş politikacıları insanları öldürmekte, işkence etmekte, aydınları zindanlarda çürütmektedir" diye başlıyor bildiri. Düşün! O zorlu 1970'ler sonunda bir CHP'li bir MHP'linin katledilmesini kınıyor. Ve tam bildiriyi yazarken eczanesine giren iki kişi tarafından öldürüldü Neşe Gülersoy. Bitmedi. Ardından yine Manisa'da yine bir eczane sahibi, CHP İl Başkanı.

Mete Erdem öldürüldü. Niye Manisa? Neden eczacılar? Türkiye'nin ilk ecza kooperatifi Eczacılar Üretim ve Tüketim Kooperatifi'nin Manisa'da kurulmasıyla mı ilgili bu cinayetler?

İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş Manisa cinayetleri konusunda diyor ki: "Ecevit ile karşımızdaki güçten korktuk."

ROCKEFELLER HANEDANLIĞI

- Cinayetlerden önce Bülent Ecevit hükümeti, sağlık politikaları konusunda "devrim" gibi kararlar alıyor. O dönem 1970'lerde dünyada sol rüzgarlar esiyor. Dünya Sağlık Örgütü bile küresel ilaç şirketlerini kızdıracak kararlar alıyor.

- En çok kızdırdıkları "dünya imparatoru" Rockefeller Hanedanlığı oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nü (WHO) kuran Rockefeller ve şimdi elinden uçmak üzereydi. Hemen İtalya Como Gölü sayfiyesinde sahibi olduğu Bellagio Evi'nde NATO güvenlik toplantısı yapıyor. Yüz yıldır kontrolünde olduğu "endüstriyel tıp" ile ilgili bir dizi kararlar alıyor.

- "Kara Kutu" kitabınınız bu noktadan itibaren Rockefeller'ın bugün tartışmasız doğru kabul ettiğimiz ve adına "modern tıp" dediğimiz sağlık sektörüne neler yaptığını anlatmaya başlıyor.

- Tıp dünyasına uzak biri değilim. Üniversitede sağlık işletmesi okudum. Mesleğime "sağlık muhabiri" olarak başladım. "Sağlık ve Toplum" dergisini çıkardık vs. Bunu şu nedenle söylüyorum, kitabı şaşırarak yazdım. Rockefeller'ın kozmik odasındaki Türklerin isimlerini ve aldıkları paraları görünce "vay canına" dedim. Mesele ne kadar derin. ABD, Türkiye'de tıp anlayışını nasıl oluşturdu? Ankara, Hacettepe, Erzurum, Samsun gibi tıp fakültelerini nasıl kurdular, doktorları hangi müfredata göre yetiştirildi? İnsanlar nasıl ilaç bağımlısı yapıldı?

İnsanoğlunun binlerce yıllık kadim tıp bilgileri nasıl bir gecede "tu kaka" ilan edilip yok edildi? Bunların üzerinde pek kimse durmamış? Bu soru yıllarca benim de

hiç aklıma gelmedi.

"MODERN TIP DİYE YUTTURULAN ANLAYIŞI SORGULAMALIYIZ"

Soner Yalçın, "Modern tıp diye yutturulan anlayışı sorgulamalıyız" dedi ve ekledi: Yüz yıldır ilaç merkezli tıp anlayışı kısır döngüdür.

MÜFREDATI SORGULAMAK ŞART

- İlginç. Siz nasıl "uyandınız" merak ettim.

- SÖZCÜ'deki köşemde de arada sırada sağlık-tıp konusunda yazılar yazıyorum. Nedense her seferinde "sen nerden biliyorsun" diye bazı pek bilmiş doktorlardan yanıtlar alıyordum. İşte bir gün birden dedim ki, "Siz nerden biliyorsunuz?" Bu soru kitabın temeli oldu: Tıp fakültelerinde öğretilen müfredatı/bilgiyi sorgulamak!

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