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Zehirlenme vakaları ıspanak satışlarını düşürdü

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmesi sonrası Malatya'da da vatandaşlar ıspanaktan uzak duruyor. Zehirlenme korkusu nedeniyle düşen ıspanak satışları esnafı da tedirgin ediyor.
 12 Kasım 2019 23:32
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Zehirlenme vakaları ıspanak satışlarını düşürdü

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmesi sonrası Malatya'da da vatandaşlar ıspanaktan uzak duruyor. Zehirlenme korkusu nedeniyle düşen ıspanak satışları esnafı da tedirgin ediyor.

İstanbul'da vatandaşların ıspanaktan zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırılması ülke gündemini uzun süre meşgul ederken, olay sonrası Malatya'da da ıspanak satışlarında azalma yaşandı. Vatandaş ıspanak almaktan korkarken, esnaf ise malların elinde kalacak olmasının endişesini yaşıyor.

Sebze ve meyve pazarında esnaflık yapan İrfan Yılmaz, ıspanağın zehirli olmadığını ifade ederek, "Ispanağın üzerinde zirai ilaç kalmıştır ve bu da yıkanmadığı için zehirlemiş olabilir. İçinde yabancı ot vardır ve bunu ayıklamadıkları için o zehirlemiş olabilir. Ispanakta zehir olmaz çünkü üzerinde kimyasal hiçbir şey yoktur" dedi. Malatya'da ıspanağın daha organik ve çok az zirai ilaç kullanılarak yetiştirildiğini belirten Yılmaz, "Biz ıspanakları ayıklıyoruz ama alan vatandaş da bunu iyice gözden geçirmeli. Çünkü arasında yabancı ot oluyor ve bu ottan dolayı da bunlar zehirli olabiliyor" ifadelerine yer verdi. Pazarda ıspanağın şuan 2,5 TL'den satıldığını da ifade eden Yılmaz, bu olay sonrası satışların çok azaldığını sözlerine ekledi.

Bir diğer pazarcı esnafı Memduh Acar da ıspanağın zehirli olmadığını, içinde bulunan otların zehirli olduğunu dile getirerek, "Ispanakta zehir olmaz. Onda yabani ot vardır ve o da insanı zehirler. Bu algıdan dolayı bir haftadır satış yapamıyoruz. İnsanlara zehirli olmadığını söylüyoruz ama kimse bizi dinlemiyor çünkü o algı oluşmuş bir kere, bu da bizim satışlarımızı kısıtlıyor. İçinde bulunan otu seçmedikleri için zehirlenmişlerdir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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