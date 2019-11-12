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Hastanede silahlı kavga: 1'i ağır, 3 kişi yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
 12 Kasım 2019 23:38
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Hastanede silahlı kavga: 1'i ağır, 3 kişi yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aile arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, iki aile arasında hastane içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga edenler, güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı. Dışarıda da devam eden kavgada gruptakilerden, kimliği belirsiz kişiler, kavga ettikleri ailenin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ön'ün vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerinden bir otomobile binerek uzaklaştı. Yaralılar sedyelere konularak hastanede tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"KARDEŞİM YANIMDA YARALANDI"

Yaralanan Ramazan Ön'ün abisi, "İçeride kavga ettiler polisler dışarıya çıkardı. Dışarıya çıktık. Dışarda vurulduk. 3-4 kişi silahla ateş açtı. Kardeşim yanımda yaralandı. İki kurşun isabet etti. Ramazan Ön benim kardeşim. Biz annemi getirmiştik hastaneye." dedi.

DHA
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