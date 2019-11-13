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Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 13 Kasım 2019 01:08
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Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "ve idarenin ilanda belirtilen adresinde" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci cümlesinde yer alan "e-imza" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi" ibaresi, üçüncü cümlesinde yer alan "dokümanı e-imza" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisini" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "e-imza kullanılarak" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK022.B/EKAP numaralı Elektronik Eksiltmeye Davet Formunda yer alan 14 numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"14) İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda ilgisine göre verilen en son teklifler dikkate alınarak EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3'te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinde yer alan "e-imza kullanarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi ile" ibaresi eklenmiş, 4.2 nci maddesinde yer alan "e-imza kullanarak" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3'te yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 22.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır."

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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