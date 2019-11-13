Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ibaresi "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda" ibaresi, (e) bendinde yer alan "644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede" ibaresi ile (m) bendinde yer alan "3046 sayılı Kanunda" ibaresi "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509'uncu maddesinde" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "arkeolog,", "dekoratör," ve ",rehber" ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende "psikolog," ibaresinden sonra gelmek üzere "sosyolog," ibaresi eklenmiştir.

"a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Emlak müdürü, milli emlak müdürü ve şube müdürü.

2) Emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı.

3) Şef."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanı sıra aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Emlak müdürü ve milli emlak müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla; emlak müdür yardımcısı, milli emlak müdür yardımcısı unvanında en az iki yıl veya milli emlak uzmanı, APK uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı unvanında en az beş yıl veya mühendis, mimar, şehir plancısı veya istatistikçi kadrolarında en az sekiz yıl çalışmış olmak,

b) Şube müdürü (teknik) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, biolog, kimyager, veteriner hekim ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, mimarlık-mühendislik ve ziraat fakülteleri mezunu olan uzman (TH) ve araştırmacı kadrolarında en az dört yıl hizmeti bulunmak,

c) Şube müdürü (idari) unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla; emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı kadrolarında en az iki yıl veya APK uzmanı, uzman, uzman (TH), eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, şef, sayman, ayniyat saymanı, muhasebeci, mütercim, tercüman, çözümleyici, raportör, programcı, kütüphaneci, matematikçi, istatistikçi, ekonomist kadrolarında en az dört yıl veya tekniker, laborant, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, çocuk eğitimcisi, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, teknik ressam ve fen memuru kadrolarında en az altı yıl hizmeti bulunmak,

ç) Emlak müdür yardımcısı ve milli emlak müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla; APK uzmanı, uzman, uzman (TH), eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, raportör, şef, sayman, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarında en az iki yıl veya mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mütercim, tercüman, programcı, kütüphaneci, matematikçi, fizikçi, istatistikçi, ekonomist, jeolog, jeomorfolog, jeofizikçi, biolog, kimyager, veteriner hekim kadrolarında en az dört yıl veya tekniker, laborant, sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, çocuk eğitimcisi, memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, bilgisayar işletmeni, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, teknik ressam, fen memuru kadrolarında ise en az altı yıl çalışmış olmak,

d) Hukuk müşaviri ve raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

e) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman (GİH) ve uzman (TH) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı ve uzman (GİH) kadroları için genel idare hizmetler sınıfı kadrolarında, uzman (TH) kadrosu için ise teknik hizmetler sınıfı kadrolarında, yazılı sınav tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapmış olmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Programcı veya istatistikçi kadrolarında, yazılı sınav tarihi itibarıyla en az bir yıl görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

g) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Sayman, ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Yazılı sınav tarihi itibarıyla fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarının ise en az altı yıl hizmeti bulunmak,

h) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

ı) Memur, anbar memuru, santral memuru, veznedar ve mutemet kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

i) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise düzeyinde büro yönetimi ve sekreterlik bölümlerinden mezun olmak,

j) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,

k) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

(2) Bu maddede geçen hizmet sürelerinin hesabında, aynı bent içinde yer alan unvanlarda geçirilen sürelerin toplamı esas alınır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerden hizmetine ihtiyaç duyulan unvanlar için yazılı ve sözlü olarak açılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartı aranır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "dekoratör,", "ve arkeolog" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde yer alan "psikolog," ibaresinden sonra gelmek üzere "sosyolog," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Personel Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "Personel Genel Müdürlüğünce" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yazılı sınav, görevde yükselmeye tabi görevler veya unvan değişikliği sınavına tabi unvanlar için bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve yedinci fıkrasında yer alan "Personel Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "Personel Genel Müdürlüğünce" olarak değiştirilmiştir.

"(1) Sınav Kurulu atamaya yetkili amirin uygun göreceği Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği en az Genel Müdür düzeyinde bir yöneticinin başkanlığında, Personel Genel Müdürü ve atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerin yer aldığı beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye belirlenir."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Personel Dairesi Başkanlığına" ibaresi "Personel Genel Müdürlüğüne" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Personel Dairesi Başkanlığında" ibaresi "Personel Genel Müdürlüğünde" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sayılan unvanlara ilişkin yapılan sınavda başarılı olan personel altmış saatten az olmamak üzere yönetici yetkinliklerinin arttırılması ile bilgisayar ve otomasyon projelerini daha etkin kullanmasına yönelik olarak göreve hazırlama eğitimine tabi tutulabilir."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"(4) Avukat unvanlı kadrolardan hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabi değildir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığı ve mülga Maliye Bakanlığından Bakanlığa devredilen personelin bu kurumlarda geçen hizmet süreleri, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri gereğince Bakanlıkta geçmiş sayılır."

MADDE 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.