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10 milyon AK Parti üyesi sandığa gidiyor

AK Parti Türkiye çapında bir seçime gidiyor. 10 milyon 400 bini aşkın parti üyesi 430 bin ilçe delegesini belirlemek için sandık başına gidecek. Kasım-Aralık'taki seçimde sandıktan çıkacak delegeler AK Parti'yi 2023'e götürecek yönetim kadrolarını belirleyecek.
 13 Kasım 2019 06:11
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10 milyon AK Parti üyesi sandığa gidiyor

AK Parti, siyasette katılımı tabana yayacak. AK Parti'nin on milyonu aşkın kayıtlı üye ile gerçekleştireceği delege tespiti Türkiye genelinde mini seçime dönüşecek. Kayıtlı üyeler tarafından kasım sonunda başlayacak süreçte aralık ortasına kadar ilçe delegeleri seçilecek. Sandıktan çıkan delegeler ilçelerde AK Parti'yi 2023'e götürecek yönetim kadrolarını şekillendirecek.

SANDIKTAN MERKEZE
AK Parti yeni dönemde delegelerini sandıktan başlayarak siyasi sürecin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. 7 Ekim'de 7'nci Olağan Büyük kongrenin startını veren AK Parti, bu doğrultuda delege seçiminde hassas bir çalışma yürütecek. 28 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek belde, ilçe delege seçiminde kayıtlı üyelere büyük iş düşecek.

430 BİN DELEGE SEÇİLECEK
10 milyon 400 bini aşkın AK Parti üyesi belde ve mahalleden başlamak üzere yaklaşık 430 bin ilçe delegesini belirlemek için sandığa gidecek. Oy kullanacak olan delegeler ise yeni ilçe yönetimlerinin yanı sıra söz konusu il kongrelerine ilçelerin göndereceği delegeleri de belirleyecek.
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NASIL İŞLEYECEK?
İki hafta sürecek delege tespit seçimi Türkiye genelinde bulunan AK Parti'nin mahalle, belde, ilçe ve il teşkilatlarında oy kabinleri kurulacak. Seçime katılan üyeler hazırlanacak delege listelerine isterlerse başka isimler yazabilecek.

İSTEDİKLERİ İSMİ YAZABİLECEKLER
Seçime katılacak üyelere sandığa giderken delegasyonu içeren bir liste verilecek. İsterse o üye başka bir isim de yazabilecek. Seçimler il ve ilçe yönetimlerinin nezaretinde yapılacak. Üyeden en fazla oyu alan isimler delege sıralamasına girecek.

SMS'LE DAVET
AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 10 milyon 400 bin kayıtlı üyeye SMS gönderilecek. Davette üyelerden söz konusu tarihler içerisinde kayıtlı bulundukları bölgelerde delege tespitine katkıları istenecek.

AK PARTİ İÇİN YENİ DÖNEM
AK Parti kaynaklarına göre 7. Büyük Kongre ile bir yenilenme, bir tazelenmenin yanında yeni isimlerle revize edilecek kadrolarla yepyeni bir dönem başlayacak. 2021'in başlarında yapılması planlanan kongrede yaşanan seçim sonuçlarının göz önünde bulundurulacağı aktarıldı.


YENİ ÖMERLER ARANIYOR
AK Parti, söz konusu seçimle halkı daha kavrayıcı geniş bir delege yapısı öngörürken yönetim kadrolarına da kaynak oluşturacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongre startını verirken yeni Ömerlerin bulunması talimatını vermişti. Bu talimat kapsamında hem ilgili seçimlerden yeni isimlerin kadroya katılması beklenirken bunun dışında da parti yöneticileri halkın arasında bu yönde arayışlarını sürdürüyor.
TECRÜBE KORUNACAK
Kadrolarını kongre sürecinde zenginleştirmeye odaklayan AK Parti, vefa ve tecrübeye de dikkat edecek. Sürece, kurucu il başkanları ve hizmet etmiş eski il başkanlarını da dahil etmeyi planlayan AK Parti, yeni dönemde olmayan isimleri partinin farklı birimlerinde değerlendirecek.

AK Parti 26 Nisan 2020'ye kadar 970 ilçe kongresini tamamlamayı öngörüyor. 1 Haziran 2020'de başlayacak il kongrelerinin ise 27 Eylül 2020'ye kadar tamamlanması planlanıyor.

KADIN İL BAŞKANI GELİYOR

Kongre sürecinde teşkilatta kadın temsiline de dikkat edilecek. Kaynaklar, kongreyle birlikte kadın il başkanının olacağını ve kadın faktörünün il ve ilçe yönetimlerinde daha fazla hissedileceğinin altını çizdiler.
Yeni Şafak
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