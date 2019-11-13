Bu sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor - Haritalı
Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor
|13 Kasım 2019 06:30
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
13 Kasım 2019 08:57
|Bursa'da uzman çavuş tartıştığı kadını öldürdü
13 Kasım 2019 00:42
|Emekli Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti
12 Kasım 2019 23:08
|Çiğnediği karanfil akciğerine kaçınca ölümden döndü
12 Kasım 2019 23:03
|Prof. Dr. Mustafa Selim Özkök hayatını kaybetti
12 Kasım 2019 22:58
|Boş araziyi değerlendi, aylık memur maaşı kazanıyor
12 Kasım 2019 22:43
|Ara tatilde çocuklarınızla keşfedebileceğiniz gezi rotaları
12 Kasım 2019 22:37
|Bu kez Tuzla'da ortaya çıktı! Her zarfta 1000 lira
12 Kasım 2019 21:18
|Çığlık atmaya başladı! İmdadına eczacı koştu
12 Kasım 2019 20:24
|Şehit olmadan önce yazmış... 'Cennete pide yollar mısın?'
12 Kasım 2019 20:19