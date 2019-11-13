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Ölen DEAŞ'lıların çocuklarına DNA

Birçok ülkenin DEAŞ'lıların çocuklarını teslim almak için 'Kendi vatandaşlarının çocuğu olup olmadığı konusunda DNA testi' istediği öğrenildi
 13 Kasım 2019 07:35
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Ölen DEAŞ'lıların çocuklarına DNA

Türkiye'deki yabancı ülke vatandaşı DEAŞ'lıların tamamının iadelerine ilişkin işlemler hızlandırılırken, ölen DEAŞ'lılarının çocuklarına yönelik de ayrı bir iade süreci işliyor. Edinilen bilgilere göre, bu durumdaki çocukların teslim edilmesi için ilgili ülkelerin DNA testi istedikleri belirtildi. Güvenlik kaynakları "Bir yabancı ülkenin vatandaşı iken ölen DEAŞ'lıların çocukları var. Bunların teslim edilmesi için de süreç işliyor. Ama ülkeler, bu çocukların kendi vatandaşının çocuğu olup olmadığı konusunda DNA testi talep ediyor. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra çocukların da ilgili ülkeye teslimi sağlanacak" dedi.

ABD'YE 'TERÖRİSTİ ALIN' BASKISI

Türkiye'nin, ABD kabul etmeyince, sınır dışı ettiği ve iki gündür Yunanistan ile Türkiye arasındaki ara bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröristle ilgili olarak da ilginç bir süreç yaşandığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sınırdaki tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lıya ilişkin süreç şöyle işledi: ABD vatandaşı olan DEAŞ'lının teslim alınması için ABD ile görüşme trafiği gerçekleştirildi. Ancak ABD bu kişiyi teslim almayacağını bildirdi. Bunun üzerine, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak ve bir Türk polisin gözetiminde teröristin ABD'ye götürülmesi gündeme geldi. Ancak, ABD, Türk polise vize vermeyince bu yolla da iadesi gerçekleşmedi. Bu aşamaların ardından uluslararası kurallara göre teröriste, kendi ülkesi almayınca, hangi ülkeye gitmek istediği soruldu. Teröristin Yunanistan'ı istemesi üzerine, Türkiye DEAŞ'lıyı Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı etti. Yunanistan tarafından da kabul edilmeyen terörist, Türkiye-Yunanistan arasındaki tampon bölgede bekleyeme başladı. Bu sürede terörist, Yunanistan'a gitmekten de vazgeçti. Türkiye yeniden ABD makamları ile görüşmeye başladı. Güvenlik kaynakları, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröristin ABD tarafından teslim alınması konusunda belli bir noktaya gelindiğini ve ABD'nin bu kişiyi teslim almasının beklendiğini dile getirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı önceki gün yaptığı açıklamada, geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu yedi yabancı terörist savaşçının (YTS) seyahat programlarının yapıldığını ve 14 Kasım'da sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre, Almanya'nın yanı sıra, İngiltere ve Fransa ile de iade sürecine ilişkin görüşmeler devam ediyor. Bu ülkelerin kendi vatandaşı olan teröristleri alacakları belirtildi. Güvenlik kaynakları "Bütün bunlar karşılıklı görüşme içinde yapılıyor. Uzlaşma ve mutabakatla gönderilmeleri gerekiyor. Aksi halde sıkıntı olur. Türkiye götürüp ortaya atamaz bunları. Zaten yabancı ülkelerde de bu konuda yumuşama söz konusu. Fransa, İngiltere ve Almanya ile bu konuda bir noktaya gelindi. Onlar gelip alacaklar vatandaşlarını" değerlendirmesini yaptı.
Memurlar.Net
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