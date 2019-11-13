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Şirketlerin vergi borcu çalışana yük oluyor

Elektrik, doğal gaz, çay, şeker ve ulaşım gibi kalemlere yapılan zamların ardından vergi artışları, çalışanın yükünü artırdı. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul "Maliye, büyük şirketlerden tahsil edemediği, milyarlarca liralık vergi alacağından doğan açığı ücretlilerin maaşından kapatmaya çalıştıkça vergi adaletsizliğine olan tepkiler artacak" dedi
 13 Kasım 2019 08:15
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Şirketlerin vergi borcu çalışana yük oluyor

Devletin toplu sözleşmeyle verdiği zam oranı yeniden değerleme karşısında neredeyse eridi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, elektrik, doğal gaz, çay, şeker ve ulaşım gibi kalemlere yapılan zamları anımsatarak bu zamların yanında yapılan vergi artışların, vatandaşların sırtındaki yükü artırdığını iddia etti. "Gelir vergisi, emlak vergisi, KDV, ÖTV, MTV gibi birçok vergi çeşidinin memurlar olmak üzere vatandaşların alım gücünü iyice zayıflattığını" ifade eden Tonbul, şöyle konuştu: "2018'de çalışanlardan ve işverenlerden alınan vergiler kıyaslandığında gerçek vergi şampiyonunun bordrolu çalışanlar olduğu görülüyor. Maliye, büyük şirketlerden tahsil edemediği, indirime ve yapılandırmaya götürdüğü milyarlarca liralık vergi alacağından doğan açığı ücretlilerin maaşından kapatmaya çalıştıkça vergi adaletsizliğine olan tepkiler artacak. Vergisi maaşından hatta 2.26 liralık fazla çalışma ücretinden bile doğrudan kesilen, vergi affına veya indirimine tabi tutulmayan ve devletin vergi gelirlerinde önemli payı oluşturan kamu görevlileri, ağır vergi yükünden rahatsızdır."

Yüzde 22,58 olarak açıklanan yeniden değerlendirme oranının, enflasyonun ve toplu sözleşmedeki zammın oldukça üzerinde olduğuna dikkati çeken Tonbul, şunları kaydetti: "Açıklanan yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranı ve 10 aylık enflasyonun 10,59 olarak açıklanması kamu görevlilerinin toplu sözleşmede 2019 için elde ettiği 4-5'lik zammın eridiğinin tasdikidir. Her ne kadar maliye kesiminden 'enflasyon düşüyor' denilse de memurun aldığı maaş, enflasyon ve vergiler karşısında alım gücünü yitiriyor. Devlet, toplu sözleşmede 2020 için kaşıkla verdiği yüzde 4+4'lük artışı, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranı kepçesiyle geri almamalı. Son 3 yıldaki enflasyonla memurun maaşı hızla erimeye devam ederken 'memurumuzu enflasyona ezdirmedik' söylemi gerçekliğini yitirdi."

'MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEDİK' SÖZLERİ GERÇEKLİĞİNİ YİTİRDİ

Hacı Bayram Tonbul, anayasada herkesin maddi gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu maddesine dikkati çekerek "Gelir vergisi dilimlerinde artış oranlarının yeniden değerleme oranından daha düşük tutulması gibi bir durumun bu yıl da tekrar etmesi halinde, toplumda vergi adaletsizliğine olan inancı artıracaktır. Son 3 yıldaki enflasyonla memurun maaşı hızla erimeye devam ederken 'memurumuzu enflasyona ezdirmedik' söylemi gerçekliğini yitirdi" dedi.
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