Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İnek duası yapan Ankara Siyasal öğrencisine beraat
İnek duası yapan Ankara Siyasal öğrencisi hakkında açılan dava neticesinde beraat kararı verildi
|13 Kasım 2019 08:45
|Yazdır
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin köklü geleneği olan 'İnek Bayramı'nda bir öğrenci tarafından yapılan 'İnek Duası' tepkilere neden olmuştu. Yapılan duanın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
İnek duasısnı yapan öğrenci Mehmet Can Tan hakkında yapılan yargılamanın sonunda sanığın eyleminin suç unsuru içermediği gerekçesiyle ve kamu düzenini bozan bir yanı olmadığı dikkate alınarak beraat kararı verildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Canlı datayla milyonluk vurgun
13 Kasım 2019 09:33
|Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken hakkında soruşturma
13 Kasım 2019 09:05
|Kaçak nargile operasyonu: 55 gözaltı kararı
13 Kasım 2019 09:01
|'Rabia'nın intihar etmediği kesin!
13 Kasım 2019 06:51
|Hastanede silahlı kavga: 1'i ağır, 3 kişi yaralı
12 Kasım 2019 23:38
|Polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis, 3 yaralı
12 Kasım 2019 22:03
|Ceza yazılan ehliyetsiz sürücü motosikleti yaktı
12 Kasım 2019 19:19
|6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
12 Kasım 2019 19:15
|Rabia Naz'ın babası, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
12 Kasım 2019 18:38
|Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunu
12 Kasım 2019 18:14