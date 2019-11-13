İnek duası yapan Ankara Siyasal öğrencisine beraat

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin köklü geleneği olan 'İnek Bayramı'nda bir öğrenci tarafından yapılan 'İnek Duası' tepkilere neden olmuştu. Yapılan duanın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İnek duasısnı yapan öğrenci Mehmet Can Tan hakkında yapılan yargılamanın sonunda sanığın eyleminin suç unsuru içermediği gerekçesiyle ve kamu düzenini bozan bir yanı olmadığı dikkate alınarak beraat kararı verildi.