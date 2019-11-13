Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim

Cem Yılmaz'ın Zorlu PSM'de gerçekleştirdiği son gösterisinde, Haluk Levent'le ilgili bir imada bulunduğu iddia edildi. Gösteriyi izleyen bazı Ekşi Sözlük yazarları, Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili "büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini öne sürdü.

HALUK LEVENT TWİTTER'DAN SORDU

Yaşananlarla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Haluk Levent, "Sevgili @CMYLMZ. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen 'yakında' olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın 'vurgun'u? 1 tl'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın" dedi.

Bir kullanıcının "Bizim salon sus pus olmadı. Şakaydı ve insanlar gülüp geçti" paylaşımını da yanıtlayan Haluk Levent, "Müziğimi eleştir tipimi eleştir konuşmanı eleştir bir şey demem hatta ben de gülerim. Böyle bir şeyin şakası mı olur?" dedi.

TWEET'LERİ SİLDİ

Haluk Levent tweet'i silme gerekçesini ise şu şekilde açıkladı:

"Canlarım. @CMYLMZ'a soruyu sordum yanıt gelmedi. Twitleri bu şekilde bırakamam çünkü ona kötü yazmanız beni de üzüyor. Sonuçta yılların komedyeni ve iyi sinemacısı. Bu değerler kolay yetişmiyor. Varsa bildiği açıklar umarım. Ya da "yanlış anlamışlar" filan der. Siliyorum twitleri"

Levent, bunun üzerine gelen yorumlara ise şöyle yanıt verdi:

"Ben geri vites filan yapmadım. Ya 'yanlış anladın Haluk böyle bir şey demedim' derse ne olacak? Sabaha kadar onu yargılamış olacağız. Soruyu sordum. Duymamışsa dostları ona söyleyecektir. Yarına kadar açıklama yapmazsa o zaman hakkımı ararım. Bekleyelim