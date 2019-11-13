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Karayollarında durum

 13 Kasım 2019 09:03
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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Ayaş Kavşağı ayrım kolunda üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Eskişehir-İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde elektromanyetik bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 4-6. kilometrelerindeki Himmetdede geçişinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Amasya-Turhal yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Burdur-Antalya yolunun 7-9. kilometrelerindeki farklı seviyeli kavşakta genleşme derzi onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Antalya-Burdur istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler aynı kavşağın bağlantı kollarına yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 20-30. kilometrelerindeki (Giresun şehir geçişi) yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresindeki baraj yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Anadolu Ajansı
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