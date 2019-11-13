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Bank Asya dekontu böyle FETÖ delili olur

OHAL Komisyonu, "Bank Asya'ya para yatıran herkes terörist sayıldı" propagandasını çürüten delilleri paylaştı.
 13 Kasım 2019 09:14
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Bank Asya dekontu böyle FETÖ delili olur

FETÖ'nün çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığı gerekçesiyle çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilerek haklarında soruşturma açılan bazı şüphelilerin OHAL Komisyonu'na yaptığı itirazlardan çarpıcı sonuçlar çıktı. Komisyonun geliştirdiği özel yazılımla, para yatıran bazı kişilerin dekontun açıklama bölümüne "Zalimler için cehennem", "Safımız belli olsun diye" şeklinde notlar yazdığı belirlendi.

11 BİN 516 KİŞİ DESTEK OLDU

Komisyona başvuran 27 bin 298 kişi başka bankadan kredi kullandı. 11 bin 516'sı akabinde paraları Bank Asya'ya yatırdı. Veriler incelendiğinde Komisyona başvuran 27 bin 298 kişinin başka bankadan kredi kullandığı ve bunların 11 bin 516'sının Bank Asya'ya destek mahiyetinde para yatırdığı görüldü.


Bank Asya'ya destek notları OHAL Komisyonu'nun özel yazılımına takıldı
Star Gazetesi
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