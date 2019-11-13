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Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı

Daha önce, doğum, evlat edinme ve askerlik nedeniyle sözleşmeli personele tanınan ücretsiz izin hakkına yeni bir hak daha eklendi.
 13 Kasım 2019 09:21
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Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı

Bilindiği üzere, 4/B'ye tabi olarak çalışan sözleşmeli personele, askerlik, doğum veya evlat edinme halinde, memurlarda olduğu gibi, ücretsiz izin verilmektedir. Bu durumlarda, sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulmakta ve özrün bitmesi durumunda yeniden göreve başlamaktadır.

13 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe göre, yurtdışına sürekli görevle atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışına geçici olarak görevlendirilen eşlerden dolayı da, sözleşmeli personel ücretsiz izne ayrılabilecektir.

İşte 13 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;
a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,
gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler."

Önceki düzenleme:

Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma
Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;
a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,
gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler
Memurlar.Net - Özel

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