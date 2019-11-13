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Milyonlarca gence istihdam fırsatı

Hükümet, gençlerin istihdamını artırmak için önemli bir araştırmaya imza attı. 90 bin işyeri ile yüz yüze görüşülerek, en fazla eleman ihtiyacı olan meslekler ve istihdam edilecek kişilerde aranan özellikler belirlendi
 13 Kasım 2019 09:21
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Milyonlarca gence istihdam fırsatı

Hükümet, Türkiye'nin en kapsamlı işgücü piyasası araştırmalarından birine imza attı. Araştırma üç 3 milyonun üzerinde gencin işe girmesinde yol haritası olacak. Türkiye İş Kurumu tarafından 90 bin işyerini ziyaret ederek gerçekleştirilen 2019 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nda dikkat çeken bazı başlıklar ise şöyle:

330 BİN KİŞİLİK AÇIK İŞ

Her 100 iş yerinden 8.4'ünde açık iş bulunuyor. Yaklaşık 119 bin işyerinde 330 bin kişilik açık iş için eleman aranıyor. Açık işlerin üçte birinden fazlası imalat sektöründe bulunuyor. Kadınlarda en çok aranan meslek makineci (dikiş) mesleği, erkeklerde de üretim imal işçisi. Yirmi ve daha fazla personelin çalıştığı işyerlerinde en çok açık iş olan 10 meslek şöyle: Makineci, garson, satış danışmanı, üretim imal işçisi, temizlik görevlisi, tekstilde ortacı/ayakçı, pazarlamacı, sevkiyat görevlisi, kasiyer. Bilgi ve iletişim sektöründe de çağrı merkezi müşterisi, bilgisayar-elektronik- yazılım mühendisi, iş analisti, yazılım destek uzmanı en çok açık iş olan meslekler.

1.974 MESLEKTE İSTİHDAM ARTACAK

Net istihdam değişim oranı en yüksek olan sektörlerin başında yüzde 19.6 ile inşaat, yüzde 17.2 ile gayrimenkul faaliyetleri geliyor. Bir yıl içinde bin 974 meslekte istihdam artışı, 226 meslekte de azalış bekleniyor. İstihdam artışında yüzde 13.6 ile inşaat başı çekecek. Bunu makineci, garson, satış danışmanı uzmanı, üretim imal işçisi izleyecek. Yükseköğretim mezunları için açık iş olan ilk on meslek şöyle: Pazarlamacı, yazılım, makine ve bilgisayar mühendisi, ithalatihracat sorumlusu, İngilizce öğretmeni, muhasebeci, zihinsel engelliler öğretmeni-özel öğretim. Part-time çalışmada eğitim sektörü, vardiyalıda elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme işyerleri, ihracatta madencilik ve taş ocaklığı işyerleri başı çekiyor. Bilgi ve iletişim sektörlerindeki işyerlerinin yüzde 41.7'si, imalat sektöründekilerin yüzde 34.3'ü Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

YATIRIM PLANLANIYOR

Türkiye'deki işyerlerinin yüzde 10'u bir yıl içinde yatırım yapmayı planlıyor. Yatırımlar sonucu Türkiye genelinde 1 milyon 105 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor. Her 7 işverenden 1'i eleman bulmakta güçlük çekiyor. Bu kapsamda 203 bin işyeri toplam 442 bin 389 kişiyi bulmakta zorlanıyor. Eleman temininde güçlük çekilme nedenlerinin başında mesleki beceri ve tecrübe eksikliği başı çekiyor.

YATIRIMLAR 1.1 MİLYON İSTİHDAM YARATACAK

* Her 100 işyerinden 8.4'ü eleman arıyor, patronlar gençlerde 10 özellik arıyor.

* Açık işte imalatı toptanperakende ticaret, konaklama, inşaat başı çekiyor.

* En fazla istihdam yaratacak 5 il: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya.

* Yeni yatırımlar 1.1 milyon istihdam yaratacak, 1974 meslekte istihdam artacak.

* Patron mesleki yeterlilik, takım çalışması, ikna kabiliyeti arıyor.

* Nano teknoloji-otonom araç mühendisi, network güvenlik uzmanı aranıyor.

* 119 bin işyerinde 330 bin kişiyi bulmakta zorlanıyor.

* 203 bin işyeri 450 bin personel arıyor.

* İşverenlerin yüzde 65.7'si yatırım yapmayı planlıyor.

EN ÇOK MAKİNECİ ARANIYOR

İşgücü piyasasında en çok ihtiyaç duyulan mesleklerde yaklaşık 35 bin kişiyle makineci (dikiş), 19 bin servis elemanı, 15 binle satış danışmanı başı çekiyor. İşverenlerin gelecek 10 yılda ön plana çıkmasını beklediği mesleklerde Sanayi 4.0 gelişmelerinin etkisi görülüyor. Bunlar arasında 3 boyutlu katı model mühendisi, bütünleyici tıp uzmanı, drone operatörü yer alıyor.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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