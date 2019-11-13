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'Haliç eski günlerine döner'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Silahtarağa Arıtma Tesisi Projesi Marmara Denizi'ne nefes aldıracaktı. Bu şehri yeniden 25 yıl öncesine döndürmek isteyen zihniyettir" dedi
 13 Kasım 2019 09:46
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'Haliç eski günlerine döner'

İBB yönetiminin Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için planlanan Silahtarağa Arıtma Tesisi projesini 'gereksiz' diyerek iptal etmesine tepkiler sürüyor. BM İklim Değişikliği Başmüzakerecisi ve Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'de ilk kez uygulanacak, son teknoloji arıtma tesisi projesinin Marmara Denizi'ne nefes aldıracağını kaydetti. Birpınar, "Proje aynı zamanda denizden tuzlu suyun arıtılarak içme suyu olarak kullanılmasını da sağlıyordu. Bu tesis dünyanın atıksuyu evde dahi kullanılabilecek seviyeye getirebilecek en ileri teknolojisine sahipti" dedi. Kurulacak tesiste, atık suyu içilebilir seviyeye getirme teknolojisi olduğunu kaydeden Birpınar, "Hangi akla hizmet ettiklerini açıkçası ben anlamadım. Ama İstanbul'a ihanet ettikleri kesin. Bu yapılan, akla, bilime uygun bir iş değil. Şehri 25 yıl öncesine döndürür. İstanbul'un geleceğine kimse ihanet edemez. Çevre meselesi siyaset üstüdür. Çocuklarımız ve çevremiz ortak geleceğimizdir. Marmara'da alg patlamaları, kirlenmeler olduğunda bundan herkes zarar görecek. 'Yapalım' , 'Yapmayalım' tartışmasının gündeme gelmesi bile başlı başına sorundur, sakandaldır. İptal kararı akıl ve vicdana sığmaz" diye konuştu.

MARMARA'NIN YÜKÜ AĞIR

İstanbul'un geleceği için bu tip projelerin zorunluluk ve gereklilik olduğunu vurgulayan Prof. Birpınar, "Bu proje, şehrin büyümesi düşünülerek hayata geçirilmek istenen projedir. Yeni yerleşim bölgelerinden atık sular Marmara'ya gelecek. Marmara'nın yükü çok ağır. Eyüp, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı etrafında oluşacak yeni yerleşim alanlarının atık suları da Marmara'ya bırakılacak. Marmara'nın altında bulunan tüm canlılar ciddi tehdit altında. Aynı zamanda o bölgelerdeki yeşil alanların da sulamasında kullanılacak bir ileri teknoloji arıtma sistemi olacaktı" dedi.

İTÜ: KURUM RAPORU DEĞİL

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ), İBB'den yapılan duyurulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin raporun, İTÜ Rektörlüğü üzerinden ilerlenerek değil, akademisyen görüşü olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Bir raporun kuruma ait resmi görüş olarak değerlendirilebilmesi için, hazırlanan raporun ilgili idarecilerin konunun uzmanı akademisyenleri resmi olarak görevlendirmesi gereklidir. Bu rapor, hazırlayanların kişisel görüşü olarak değerlendirilmelidir" denildi.

ERHAN ÖZTÜRK

Sabah
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