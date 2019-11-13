Van, Hakkari, Şırnak kırsalında 2360 personelle Kıran-6 operasyonu
İçişleri Bakanlığınca, Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başlatıldı
|13 Kasım 2019 09:36
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