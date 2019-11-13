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Yeni partiler Aralık'ta kurulacak

Babacan ekibi aralık sonu, Davutoğlu ekibi ise aralık başında partilerini kuracak.
 13 Kasım 2019 09:53
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Yeni partiler Aralık'ta kurulacak

Parti kurma hazırlıkları süren Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, tüzük ve program çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Babacan'ın program için ekonomi, dış politika, eğitim, sosyal güvenlik ve sağlık başta olmak üzere politikaları belirlemek üzere çok sayıda komite oluşturduğu, bu komitelerin 15-20 Aralık'a kadar çalışmalarını tamamlayarak program ve tüzüğü şekillendireceği kaydediliyor. Babacan ekibinde yer alan bir siyasetçi, "Partinin tüzel kişiliği en geç aralık ayının son haftası kurulmuş olacak" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte parti kurma çalışmalarının aksadığı ve ertelendiği yönünde iddiaların gündeme geldiğine dikkat çeken aynı siyasetçi, "Takvimimizde hiçbir değişiklik yok" bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'la görüşmek istediği yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine aynı siyasetçi, "Talep gelmedi. Eğer böyle bir talep gelirse görüşmeme diye bir şey olmaz. İnsani ilişkiler ve medeni ilişkileri korumak adına, bu ülkenin geleceği için bir şey danışılacaksa, bir şey görüşülecekse bundan imtina etmek gibi bir durum olmaz" görüşünü dile getirdi.

'BABACAN VAZGEÇMEZ'

Böyle bir görüşmenin Babacan'ın fikirlerini değiştirmeyeceğini belirten aynı siyasetçi, "Ali Bey, yola çıkmadan önce çok geniş istişareler yaptı ve bunun sonucunda bu yola girdi. Ve çıktığı yolda da sebatkar bir biçimde yoluna devam eder" diye konuştu. Erdoğan'ın görüşme isteği, Babacan ekibinde "Barış Pınarı Harekatı sırasında ve sonrasında parti kurmadan vazgeçildiği iddiaları yayıldı. Ama bir değişiklik yok. Görüşme isteği, AK Parti'deki endişe düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor" biçiminde yorumlandı.

Kurucular kurulu çalışmalarının da sürdüğü belirtilirken, listenin "Türkiye'nin sosyolojisini temsil edecek kurucular kurulu hedefleniyor" yorumu yapılıyor. Teklif götürülen tüm isimlerden olumlu yanıt alan Babacan ekibi teşkilat kurma çalışmalarına parti kurulduktan sonra başlayacak.

DAVUTOĞLU KAMP YAPABİLİR

Tüzük ve parti programı taslağını tamamlayan Davutoğlu ekibi, aralık ayı başında partiyi kurmayı planlıyor. Tüzük ve parti programının, kurucular kurulu üyelerinin de katılımıyla yapılacak "kuruluş kampı"ndan sonra netleştirileceği kaydediliyor. Kurucular kurulunda, önemli sayıda Alevi ve Kürt kökenli isimlerin yer alacağı kaydediliyor.
Cumhuriyet
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