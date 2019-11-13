Doçentlik belgeleri artık e-Devlet'te

"Dijitalleşen YÖK" mottosuyla son dönemlerde yükseköğretim alanında dijital ortamda birçok düzenlemeleri hayata geçiren YÖK'te, dijital sistem ve veri paylaşımı üzerine de çalışmalar yürütülerek birçok yeniliğe imza atılmıştır. "Online Tanıma ve Denklik Başvurusu, YÖK Atlas, YÖK Akademik, Üniversite e-Kayıt, Öğrenci Belgesi, Mezun Belgesi, Ulusal Tez Merkezi ve YÖK Mobil" gibi özellikle e-Devlet kapısı üzerinden kolayca yürütülen hizmetler ilk kez sunulmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda son olarak, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından gerçekleştirilen doçentlik işlemlerinin hızlandırılması amacıyla, Doçentlik Belgelerinin e-Devlet kapısı üzerinden alınmasına yönelik YÖK'ün bir süre önce başlatmış olduğu çalışmalar tamamlanarak doçent adaylarının hizmetine sunulmuştur.

Artık Doçent unvanı alan/almaya hak kazanan adaylar, https://www.turkiye.gov.tr adresine T.C Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ile giriş yaparak; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Doçentlik Belgesi Sorgulama hizmeti alanından Doçentlik Belgesini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca edinebileceklerdir.

E-Devlet hizmeti üzerinden oluşturulan elektronik imzalı Doçentlik Belgesi uygulamaya girdikten sonra, ÜAK tarafından ayrıca fiziki Doçentlik Belgesinin düzenlenmesine gerek kalmayacaktır.