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Facebook, yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook, yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.
 13 Kasım 2019 10:48
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Facebook, yeni birleşik ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.

Facebook Messenger'da yeni güvenlik önlemi

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu ödeme sistemine Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp üzerinden erişim sağlanabileceği ve kullanıcıların Facebook uygulamalarından ayrılmadan para gönderme veya ödeme yapma gibi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri söylendi.

Bunun yanında uygulamada ayrıca çoğu kredi ve banka kartlarının da kullanılabileceği vurgulandı.

Facebook, söz konusu ödeme sistemini bu hafta ABD'de Facebook ve Messenger üzerinden kullanıma sunacağını belirtirken, uluslararası kullanıcıların uygulamaya ne zaman erişebileceği veya diğer uygulamalarda ne zaman kullanılabileceğine ilişkin bir bilgi verilmedi.
Memurlar.Net
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