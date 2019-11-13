Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi eski yarbay, hücre evinde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve bir soruşturma kapsamında aranan eski yarbay, Eskişehir'de yakalandı
|13 Kasım 2019 10:50
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve bir soruşturma kapsamında aranan eski yarbay, Eskişehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturmada hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltı kararı verilen Hakan T'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yarbay rütbesinde görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen zanlı, saklandığı hücre evinde gözaltına alındı.
Yurt dışına kaçmaya hazırlandığı öğrenilen Hakan T, emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Muğla'ya gönderilecek.
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