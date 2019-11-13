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Küçükkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na suya zam tepkisi

Merkezi hükümetin yeterince zam yaptığını belirten İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'nun zam yaparak kolaycılığa kaçmaması gerektiğini söyledi
 13 Kasım 2019 11:11
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Küçükkaya'dan Ekrem İmamoğlu'na suya zam tepkisi

İstanbul'da suya gelen yüzde 40'lık indirim, vatandaşa büyük bir nefes aldırmıştı.

Düşük fatura ödeme dönemi kısa sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), suya yüzde 20'lik zam yapma kararı aldı.

İNDİRİM MANTIKSIZDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam nedeniyle gelen eleştirilere "Çok kullananlara 100 üzerinden 40 daha fazla indirim sağlamışız. Bu mantıksız bir sisteme oturmuş." ifadeleriyle cevap verdi.

BİZE SÖZ VERMİŞTİNİZ

1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak zamlara, İsmail Küçükkaya'dan tepki geldi.

FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicileriyle buluşan Küçükkaya, zam yapmanın kolaycılık olduğunu, bunu merkezi hükümetin yeterince yaptığını ancak Ekrem İmamoğlu'nun yapmaması gerektiğini söyledi.

Küçükkaya, "Bize söz vermiştiniz, indirim yapacağız diye. Daha 1 yıl olmadan o indirim ardından yüzde 20 zam yapıyorsunuz. Sayın İmamoğlu; İstanbul'da belediyenin batak olduğunu biliyoruz. Enkaz devraldığınızı da biliyoruz. Çok büyük bir borç yükü altında olduğunuzu da biliyoruz.

ZAM YAPMAK İŞİN KOLAYCILIĞIDIR

Ama siz büyük iddialarla geldiniz. Zam yapmak işin kolaycılığıdır. Merkezi hükümet zaten bu kolaycılığı yapıyor. Zam zam zam...

ZAM YAPMADAN MALİYETLERİ KARŞILAYIN

Siz başka iddialarla geldiniz. İstanbul'u yönetmeye talipseniz, zam yapmadan da o maliyet artışlarını karşılamanın bir yolunu bulmalısınız. Yeni finansman modeller geliştirebilirsiniz."
Memurlar.Net
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