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Halisdemir'i şehit eden ekibin başındaki isime 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbecilere, yapılan yargılama sonunda hak ettikleri cezalar verildi. ÖKK karargahını canı pahasına koruyan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipten eski binbaşı Fatih Şahin de 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılarak bu isimler arasında yer aldı
 13 Kasım 2019 11:21
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Halisdemir'i şehit eden ekibin başındaki isime 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) karargahının işgal edilmesini canı pahasına önleyen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden ekipte yer alan eski binbaşı Fatih Şahin, bu isimlerin başında geliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şahin, 15 Temmuz'da ÖKK 12. Özel Kuvvet Tabur Komutanıydı.

Karargah görevlerinin yanı sıra yurt dışındaki askeri kurslara katılan Şahin, daha sonra ÖKK'nin deneyimli tim personelinin bulunduğu taburun başına getirildi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, eski 1. Özel Kuvvetler Tugay Komutanı tuğgeneral Semih Terzi ile hareket eden Şahin, darbeci general son nefesini verdiğinde de yanındaydı.

İhanet girişiminden saatler önce Terzi, askeri hattan aradığı Diyarbakır'da bulunan Şahin'e, ÖKK karargahının komutasını almak için Ankara'ya gideceklerini, bu nedenle emrindeki personeli hazırlaması talimatını verdi.

Bunun üzerine komutanlığını yaptığı tabur personelinden tam teçhizatlı hazırlanmalarını isteyen Şahin, uçakların yerdeki hedefleri hatasız vurmasını sağlayan lazer işaretleme yapan cihazın özellikle alınmasını emretti.

Hazırlıkları tamamlayan Şahin, Silopi'den Diyarbakır'a gelen Terzi'yi emrindeki askerlerle askeri havalanında karşıladı. Terzi, Şahin ve beraberindeki ekip Ankara'ya gelmek için askeri uçağa bindi.

Şahin ve komutasındaki askerlerle saat 02.14'te Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığına inen Terzi, ÖKK'nin emir komutasını almak için helikopterle Gölbaşı'ndaki yerleşkeye geçti.

Bu sırada dönemin Özel Kuvvet Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, telefonla ulaştığı emir Astsubayı Ömer Halisdemir'den, karargaha gelmesi halinde Terzi'yi etkisiz hale getirmesini istedi.

Karargah giriş kapısı önüne kadar gelen Terzi, kahraman Astsubay Halisdemir tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Halisdemir ise aralarında Şahin'in de bulunduğu ekipteki askerlerin açtığı ateşle şehit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Fatih Şahin, Halisdemir'in arkasından uzun namlulu silahla yaklaşık 10 el ateş etmişti.

- "Refleks şekilde ateş açtım"

Semih Terzi'yi götürdüğü GATA'da silahıyla yakalanan Şahin, 22 Şubat 2017'de hakim karşısına çıktı.

Şahin, "Binaya yaklaşırken silah sesi duydum, bizimle hareket eden birinin 'ah' diyerek yere düştüğünü gördüm. Sonradan bunun Semih Terzi olduğunu anladım. Kendi personelim sağ tarafa doğru ateş etmeye başladı. Sağ taraftan üzerimize doğru ateş ediliyordu. Dur ihtarı olmadan ateş açıldı. Kendim ve personelimin can güvenliğini düşünerek refleks bir şekilde ateş açtım. Olay çok seri şekilde, ansızın gelişti." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da bindikleri uçakta Terzi'nin kendisine TSK'nin yönetime el koyduğunu söylediğini aktaran Şahin, "Semih Terzi bana, 'TSK yönetime el koymuş, hazır olmalıyız, müdahale yapanlar bize de müdahale edebilirler' diye bilgi verdi. Bu saatten sonra müdahale yapanlara karşı bir göreve gideceğimizi düşünmeye başladım." iddiasında bulundu.

- İki kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen "ÖKK'deki darbe girişimi eylemi ve Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası"nın 19 Nisan 2018'deki karar duruşmasında, Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında hüküm verildi.

Eski binbaşı Şahin, "anayasal düzeni ihlal" ve "kasten adam öldürmek" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Anadolu Ajansı
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