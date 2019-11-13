FETÖ'den aranan şüpheli teslim oldu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kişi, teslim oldu.
|13 Kasım 2019 11:20
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firari olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu M.A.A, adliyeye giderek teslim oldu.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı öne sürülen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlı, emniyete götürüldü.
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