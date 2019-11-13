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Bir özel banka daha konut kredi faizini düşürdü

Yeni kampanya ile 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranı yüzde 0,98'e indi- Kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de yararlanabilecek
 13 Kasım 2019 11:18
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Bir özel banka daha konut kredi faizini düşürdü

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

- "Müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkulün Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konut almak isteyen ancak faizlerin düşmesini bekleyen tüketiciler için hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile hem ekonomiyi desteklemeyi hem de müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı
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