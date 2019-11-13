Okullara 'ara tatil' molası
Eğitim-öğretim yılının ilk dönem ara tatili 18-22 Kasım arası yapılacak. Öğrenci ve öğretmenler bu yıl eğitime 3 defa ara verecek
|13 Kasım 2019 11:31
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Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 takvimine göre eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım arasında yapılacak.
Okul öncesi, ilk ve ortaöğretimde okuyan 18 milyon 108 bin öğrenci ile 1 milyon 77 bin öğretmen bu yıl diğer resmi tatiller hariç eğitime 3 defa ara verecek.
Yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlıyor
22 Kasım'da tekrar eğitime başlayacak olan okullar bu kez 20-31 Ocak 2020 günleri arasında yarıyıl tatiline girecek.
İkinci ara tatil dönemi ise 6 ila 10 Nisan 2020 arası yapılacak. 13
Nisan'da tekrar başlayacak olan okullardaki eğitim 19 Haziran'da tamamlanacak.
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