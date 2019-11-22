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Sayıştay, üniversitelerde konu bazlı denetime başladı!

 22 Kasım 2019 11:05
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Sayıştay, üniversitelerde konu bazlı denetime başladı!

Sayıştay Başkanlığı, üniversitelerde bilimsel araştırma projeleri ve akademik teşvik ödeneği başta olmak üzere konu bazlı denetime başladı!

Bilindiği üzere, Sayıştay Başkanlığı tarafından üniversiteler nezdinde yapılan denetimlerde; birçok yükseköğretim kurumunda bilimsel araştırma projelerinin amacına uygun yürütülmediği, öğretim elemanlarının kongrelere katılım ücretlerini bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaklardan finanse ettiği, projelerin takiplerinin yeterince yapılmadığı ve proje birimlerin yasal dayanağının olmadığına yönelik tespitler yer almıştır.

Bu kapsamda; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 42 nci maddesi uyarınca üniversiteler tarafından yürütülen veya desteklenen projeler (BAP, TÜBİTAK, Santez vb.) ile öğretim elemanlarına 2016 yılından bu yana ödenmeye başlanan akademik teşvik ödeneğine esas faaliyetler Sayıştay tarafından konu bazlı denetime alınmıştır.

Bu doğrultuda, tüm devlet yükseköğretim kurumlarından geçmiş yıllara ait Bilimsel Araştırma Projeleri ile Akademik Teşvik Ödeneğine esas bilgi ve belgeler talep edilmiş olup, önümüzdeki günlerde yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin Sayıştay Başkanlığı tarafından kapsamlı bir denetim raporunun açıklanması beklenmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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