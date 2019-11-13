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Diyanetten Mevlid-i Nebi Haftası kısa filmleri açıklaması

"Haberlerde zikredilen rakamlar, sadece kısa filmlerin değil Mevlid-i Nebi Haftası'na dair konsept üretimi, görsel tasarımlar, afiş, bilboard ve davetiyeler, uzun sinevizyon filmi ve basın lansmanı olmak üzere hizmet alımının tamamı için belirlenen bedeldir"
 13 Kasım 2019 11:40
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Diyanetten Mevlid-i Nebi Haftası kısa filmleri açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan kısa filmler için ödenen ücret konusunda gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verildiğine işaret edilerek, söz konusu haberlerde yer alan rakamların sadece kısa filmlerin değil etkinlikler için yapılan hizmet alımının tamamını kapsadığı bildirildi.

Başkanlıktan Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan kısa filmlere yönelik tartışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, din hizmetlerinde kuşatıcılığın, sosyal sorunlara İslam'ın temel kaynaklarından beslenen insani ve ahlaki çözümler üretmeyi zorunlu kıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Aile" olarak belirlendiği hatırlatılarak, bu temanın ailenin değeri, korunması ve güçlendirilmesi hususunda ortak bilinç oluşturulması ve aileyi ayakta tutan dini, ahlaki ve manevi değerlerin gündeme taşınması amacıyla belirlendiği kaydedildi.

Mevlid-i Nebi Haftası için hazırlanan dört kısa filmde, internet bağımlılığının aile bireyleri üzerindeki olumsuz etkisinin anlatıldığı aktarılarak, teknoloji bağımlılığının çoğu zaman ailede sağlıklı bir iletişime engel olduğuna, kadının ilgi ve emeğini görmezden gelme ya da çocuğun sevgi ve şefkat ihtiyacını fark edememek gibi olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkatin çekildiği bildirildi.

- "İyi niyetten yoksun ve maksatlı yayınlar olduğu açık"

Kısa filmlerin bütün olarak değerlendirilmesi durumunda konseptin ailede bütün bireylerin hassasiyete ve nezakete davet edildiğinin görüleceği belirtilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer yandan bazı gazeteler, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Mevlid-i Nebi Haftası kampanya filmleri için ödenen hizmet alım bedeli konusunda gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlara yer verilmesi üzücüdür. Zira söz konusu haberlerde zikredilen rakamlar, sadece kısa filmlerin değil Mevlid-i Nebi Haftası'na dair konsept üretimi, görsel tasarımlar, afiş, bilboard ve davetiyeler, uzun sinevizyon filmi ve basın lansmanı olmak üzere hizmet alımının tamamı için belirlenen bedeldir. Dolayısıyla Başkanlığımıza yönelik bu iddiaların yeterince araştırma yapma ya da Başkanlığımızdan bilgi alma gibi bir gayret gösterilmeksizin ortaya atılan, iyi niyetten yoksun ve maksatlı yayınlar olduğu açıktır. Başkanlığımıza yönelik yürütülen bu yanlış ve olumsuz bilgilendirmeye itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."
Anadolu Ajansı
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