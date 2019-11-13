1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kıran operasyonlarında 116 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca bugün 6'ncısı başlatılan Kıran Operasyonlarında 17 Ağustos'tan bu yana 195 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 19 terör örgütü iş birlikçisi yakalandı
 13 Kasım 2019 12:03
Yazdır
Kıran operasyonlarında 116 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının 6'ncısını başlattığı Kıran Operasyonları kapsamında, 17 Ağustos 2019'dan bugüne kadar 116 terörist etkisiz hale getirildi, 195 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat personelince, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos'ta başlatılan Kıran operasyonları devam ediyor.

Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara hattını kapsayacak şekilde, başlayan Kıran-1 Operasyonu'nu, 27 Ağustos'ta Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında Kıran-2 Operasyonu, 21 Eylül'de Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında Kıran-3 Operasyonu, 24 Eylül'de Çemçe-Madur bölgesi merkez olmak üzere Kars-Ağrı-Iğdır ara hattında Kıran-4 Operasyonu, 8 Kasım'da Şenyayla bölgesi merkez olmak üzere Diyarbakır-Bingöl-Muş ara hattında Kıran-5 Operasyonu izledi.

- Teröristlerin inleri de imha ediliyor

Kıran-1 Operasyonu kapsamında, bugüne kadar 39 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 12 iş birlikçi yakalandı.

Operasyonda 89 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 30 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 keskin nişancı tüfeği, 7 M-16 piyade tüfeği, 4 makineli tüfek, iki tabanca, 6 av tüfeği, iki kuru sıkı tabanca, 7 adet RPG-7 roketatar, 4 tanksavar füzesi, 165 el bombası, 21 bin 274 adet çeşitli çap ve türde silahlara ait mühimmat, 56 el yapımı patlayıcı (EYP), 279,25 kilo patlayıcı madde, 52 kilo eroin ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-2 Operasyonu kapsamında 14 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi yakalandı.

Operasyonda 7 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, 2 Metis M-1 füze ateşleyicisi, bir M-16 piyade tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 6 adet RPG-7 roketatar, 2 adet AT-4 roketatar, 6 lav silahı, 2 biksi makineli tüfeği, 11 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tamburalı bomba atar, 11 tabanca, 3 av tüfeği, 49 el bombası, 37,5 kilo plastik patlayıcı, 13 EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Etkisiz hale getirilenler arasında gri kategorideki teröristler de var

Jandarma, polis ve güvenlik korucuları tarafından Kıran-3 Operasyonu kapsamında, bugüne kadar aralarında İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan "Koçer" kod adlı Orhan İnce, "Canda Kıçi" kod adlı Kader Malgoz ve "Serhat Iğdır" kod adlı Atilla Çakmaz'ın da bulunduğu toplam 41 terörist, karadan yürütülen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince 5 iş birlikçi yakalanırken 7 M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet tel güdümlü konkurs füzesi, 11 el bombası, çok sayıda silah-mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 9 mağara, barınak, sığınak ve 10 EYP imha edildi.

Kıran-4 Operasyonu kapsamında, 18 terörist etkisiz hale getirildi. 66 mağara, sığınak ve depo imha edilirken 7 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, bir uzun namlulu silah, 11 el bombası, 133 adet mühimmat, 62 kilo patlayıcı madde, 7 EYP, 17 bin 3 kök hint keneviri bitkisi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-5 Operasyonunda ise 24 mağara, sığınak ve depo imha edilirken bir kalaşnikof piyade tüfeği, 270 kilo plastik patlayıcı, 7 EYP, muhtelif miktarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Operasyonlar, genişletilerek devam edecek

17 Ağustos'ta başlatılan Kıran operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 116 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince imha edilen 195 mağara, sığınak ve depoda çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan bugün Van, Hakkari, Şırnak kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 360 personelle Kıran-6 Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Kıran operasyonlarının genişleyerek sürdürülmesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında doktora gözaltı
13 Kasım 2019 12:49		 'Örgütsel motivasyon mektubu' gönderen sanığa 'örgüt propagandasından' beraat
13 Kasım 2019 12:47
Yargıtay eski üyesine FETÖ'den 11 yıl 16 ay hapis cezası verildi
13 Kasım 2019 12:37		 Muş'ta teröristlere yardım eden 6 muhtar gözaltında
13 Kasım 2019 12:18
Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı
13 Kasım 2019 12:13		 FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
13 Kasım 2019 12:02
Altan'ın avukatı 'tutuklamaya yönelik yakalama kararına' itiraz etti
13 Kasım 2019 11:58		 Ahmet Altan adliyeye sevk edildi
13 Kasım 2019 11:33
FETÖ'den aranan şüpheli teslim oldu
13 Kasım 2019 11:20		 Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi eski yarbay, hücre evinde yakalandı
13 Kasım 2019 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:50 - 10 Kasım'daki 'secde' görüntülerine soruşturma başlatıldı12:49 - Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında doktora gözaltı12:48 - CHP yönetimi söz hakkı kısıtlı olan programlara katılınmamasını istedi12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Şentop, Meclisin açılışının 100. yıl etkinliğine ilişkin milletvekillerinin önerilerini istedi12:47 - 'Örgütsel motivasyon mektubu' gönderen sanığa 'örgüt propagandasından' beraat12:42 - Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Akıllı Taksi'nin prototipini tanıttı12:41 - 'Gayrimenkul sektörü 2020'de daha hareketli olacak'12:37 - Yargıtay eski üyesine FETÖ'den 11 yıl 16 ay hapis cezası verildi12:18 - Favori kabanlar, %60'a varan indirim
12:18 - Muş'ta teröristlere yardım eden 6 muhtar gözaltında12:17 - Gün ortası döviz fiyatları12:15 - Blender fırsatı, %70'e varan indirim12:14 - İzmir'de katliam: Biri kadın 4 kişi silahla vurularak öldürüldü12:13 - Sivas'ta eski polise FETÖ gözaltısı12:10 - Otomobiliniz için herşey %70'e varan indirim12:10 - Yargıtay'dan, FETÖ mahkumiyetlerine dair önemli karar12:03 - Eski başbakanlardan Akbulut hastaneye kaldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
1928 tarihindeki Harf Devriminin, Türk milletinin geleneğiyle olan bağını kopardığı yönündeki görüşe;
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi, özel harekata KPSS'siz polis alımını karara bağladı
Bank Asya'ya para yatırırken bu notu düşmüş!
3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi
Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a 'vurgun' sorusu: 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
Yargıtay'dan, FETÖ mahkumiyetlerine dair önemli karar
'Rabia'nın intihar etmediği kesin!
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı
10 milyon AK Parti üyesi sandığa gidiyor
'Önümüzdeki günlerde çok önemli FETÖ operasyonları göreceğiz'
İnek duası yapan Ankara Siyasal öğrencisine beraat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurum servislerinde yer kapma telaşı 1
15.11.2019 cska moskova vs fenerbahçe maçı 3
11 kasım milli ağaçlandırma günü 4
ahmet hakan 3
mtv'ye yüzde 22 zam gelmesi 3
5'e razıydık 2
kaldırımda yürürken başına bir şeylerin düşmesi 3
pubg 2
asgari ücretli vatandaşlara 20 yıl vadeli ev kredisi 1
ayık olmak 2
SON İLANLAR
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alacak
Yalova Termal Belediyesi 2 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Elektirik 1 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turuzim 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 5 İşçi Alacak
Erzincan Er İdare Turuzim 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam