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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 13 Kasım 2019 12:17
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,76205,7630
Avro6,34606,3470
Sterlin7,37707,4140
ANKARA
ABD Doları5,73005,7900
Avro6,29506,3650
Sterlin7,31507,4610
Anadolu Ajansı
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