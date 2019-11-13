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CHP yönetimi söz hakkı kısıtlı olan programlara katılınmamasını istedi

CHP Grup Yönetimi, milletvekillerinden 5-6 kişinin konuk olduğu televizyon programlarına, "söz hakkı kullanımının kısıtlı olması" nedeniyle katılmamalarını istedi. CHP milletvekilleri, 4 ya da daha az kişinin katıldığı televizyon programlarına ise başka 27. Dönem milletvekillerinin de olması durumunda, nöbetçi grup başkanvekillerinin onayından sonra katılacak
 13 Kasım 2019 12:48
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CHP yönetimi söz hakkı kısıtlı olan programlara katılınmamasını istedi

- CHP, milletvekillerinin televizyon programlarına katılımına yönelik bazı düzenlemeler getirdi; milletvekillerinden 5-6 kişinin konuk olduğu televizyon programlarına, "söz hakkı kullanımının kısıtlı olması" nedeniyle katılmamaları istendi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Grup Yönetim Kurullarının bu hafta yaptığı toplantılarında basınla ilişkiler konusu değerlendirildi.

Grup Yönetim Kurulunda bu konuyla ilgili bir dizi karar alındı.

Buna göre, milletvekilleri televizyon programlarına davet aldıklarında, daveti kabul etmeden önce mutlaka nöbetçi grup başkanvekillerinin onayını alacak.

Milletvekilleri, 5-6 kişinin konuk olarak katıldığı televizyon programlarına, "söz hakkının kullanımının kısıtlı olması, bu nedenle parti politikalarının sağlıklı bir şekilde aktarılma zeminin bulunmaması ve istismara açık sonuçlarının ortaya çıkma olasılığı düşünülerek" katılmayacak.

4 ya da daha az kişinin katıldığı televizyon programlarına ise başka 27. Dönem milletvekillerinin katılması halinde ve nöbetçi grup başkanvekilinin onayından sonra milletvekili katılabilecek.

Televizyon programlarına ilişkin belirtilen konuların izlenerek alınan kararlara aykırı davrananlar hakkında gerekli işlemlerin başlatılması da kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
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